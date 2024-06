Maria Agostina Cabiddu chi è, Prima Prova Maturità 2024 traccia B2/ Costituzionalista e docente: la biografia

Maria Agostina Cabiddu, docente e costituzionalista, è stata selezionata dal ministero dell’istruzione fra le tracce della prima prova della maturità 2024. Nel dettaglio il MIM ha selezionato per la tipologia B2 un testo estratto da “Rivista Aic (Associazione italiana dei costituzionalisti)” incentrato sul “valore del patrimonio artistico e culturale“. In attesa di scoprire quanti studenti avranno scelto questa traccia, proviamo a scoprire qualcosa di più di Maria Agostina Cabiddu.

Testo tratto da Rivista AIC, Maria Agostina Cabiddu/ Di cosa parla la Traccia B2, Prima prova Maturità 2024

Oltre alla sua attività in legge è ordinario presso l’università di Milano, precisamente presso Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Architettura e società del Politecnico, dove insegna Diritto amministrativo, urbanistico e ambientale. Inoltre è membro dello stesso consiglio di amministrazione del Politecnico dal 2016, ed insegna anche alla Cattolica.

MARIA AGOSTINA CABIDDU CHI È, PRIMA PROVA MATURITÀ 2024: L’IMPORTANZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Non si hanno moltissime informazioni in merito ai suoi studi da giovane e quindi sul suo percorso scolastico, ma apprendendo da vari fonti sul web emerge che la stessa costituzionalista ha insegnato in diverse facoltà italiane, offrendo tutto il suo sapere sul diritto pubblico, e nel contempo ha svolto e pubblicato diversi lavori accademici fra articoli e libri, tutti inerenti il diritto costituzionale e quello amministrativo.

Nella sua traccia scelta dal ministero per la prima prova della maturità 2024, Maria Agostina Cabiddu sottolinea l’importanza di inserire il patrimonio artistico e culturale italiano direttamente nella costituzione, tenendo conto che lo stesso è parte fondante dell’identità nazionale e fondamentale quindi per la crescita del Bel Paese. Un patrimonio che merita quindi di essere riconosciuto non soltanto a livello culturale e artistico ma anche legale e appunto costituzionale, la più alta espressione giuridica italiana, di modo da aumentarne l’importanza e soprattutto la consapevolezza di quanto sia basilare conservarlo.

MARIA AGOSTINA CABIDDU CHI È, PRIMA PROVA MATURITÀ 2024: LA MAMMA 95ENNE

Come dicevamo sopra, sono tantissime le opere scritte e pubblicate dalla docente, fra cui anche “La società del “bellessere” e il suo sistema; Emergenze abissali. Cosa resterà di diritti e processo dopo la pandemia”, la “Committimus del cavaliere: a proposito dell’eterno conflitto politica/magistratura”, e infine Diritto alla bellezza, da cui è stato estratta appunto la traccia della prima prova della maturità 2024. Per scoprire qualcosa in più di Maria Agostina Cabiddu, abbiamo spulciato anche il sito sardo tottusinpari, visto che la docente è originaria della splendida Sardegna.

Emerge che la stessa sia anche un avvocato civilista nonchè membro del Comitato Provinciale ANPI di Milano. E’ originaria di preciso di Urzulei, nell’Ogliastra, un paese di poche anime ai piedi del Supramonte dove la leggenda narra che un ragazzo scoprì il bronzetto nuragico “la madre dell’ucciso”, oggi esposto presso il museo archeologico di Cagliari. Dovrebbe essere una classe 1962 di segno zodiacale Ariete, quindi gente decisamente tosta, come dimostrato anche dal suo curriculum. Ultima curiosità, vive a Milano da anni ma spesso e volentieri torna in Sardegna dalla sua mamma di 95 anni.

