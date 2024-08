Neonato trovato morto a Traversetolo, parla la vicina: “E’ tutto molto strano”

Si infittisce il giallo del neonato trovato morto nei giorni scorsi in una villetta a Traversetolo, ritrovato all’interno di un sacchetto. I carabinieri stanno portando avanti le loro indagini all’interno del perimetro dell’abitazione dove è stata fatta la tragica scoperta. Il caso è arrivato fino a Pomeriggio Cinque News, dove uno degli inviati di Mediaset si è recato sul luogo per raccogliere testimonianze.

Una vicina di mezza età, che conosceva bene la famiglia, ha dichiarato: “È tutto molto strano, ma posso mettere la mano sul fuoco sulla famiglia, sono bravissime persone. Al momento sono in vacanza”. La vicina ha poi spiegato che “la loro vacanza era programmata da tempo, sono partiti molto presto, dovevano andare a New York. Erano partita per le vacanze proprio nella notte tra giovedì e venerdì, subito prima che il neonato venisse ritrovato”.

Giallo di Traversetolo, i dubbi della vicina: “Non so se in quella villetta ci siano telecamere ma…”

Dopo la terribile scoperta, nel video di Mediaset il giornalista domanda alla vicina se il cancello della villetta fosse scavalcabile. “C’è un punto in cui si può passare, non so se ci siano telecamere, non so nemmeno se ci sia l’allarme”, spiega la vicina, ancora incredula per quanto accaduto al neonato.

In questi giorni sono in corso le indagini sul dramma che ha colpito la la comunità di Traversetolo, con la ricerca di testimoni che possano fornire informazioni utili per capire cosa sia successo realmente.

