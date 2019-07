Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: tensione Lega-M5s, crisi di Governo? (18 luglio)

Tensioni all’interno del Governo a causa del voto non omogeneo di M5S (favorevole) e Lega (contrario) sull’elezione di Ursula von der Leyen alla Presidenza della Commissione UE. «Il movimento cerca il ribaltone – proclama Salvini – votando come il PD a Bruxelles, sembra quasi cerchi nuove alleanze…». Pronta la replica di di Maio: «In Europa la Lega prima si isola e poi vuole nominare un leghista come Presidente, mi sembra difficile… Se Salvini vuol far cadere il Governo parli chiaramente e se ne assuma tutta la responsabilità». Voci su una possibile “salita” al Colle del segretario leghista, poi smentita: aria di crisi di Governo…

ULTIME NOTIZIE, BLITZ CONTRO LA ‘NDRANGHETA

Blitz delle forze dell’ordine contro le cosche della ‘ndrangheta, duro colpo al clan Commisso. I rappresentanti delle famiglie malavitose si incontravano in Canada per pianificare le strategie da attuare poi in Italia, a sottolineare la struttura radicata in misura sovranazionale. Sono stati arrestati 14 affiliati, compresi alcuni nomi di spicco: la sinergia tra polizia italiana e canadese ha funzionato perfettamente. L’inchiesta è stata coordinata dalla Dda di Reggio Calabria nel corso del 2018 e del 2019, con l’indagine condotta dalla Squadra mobile di Reggio Calabria e dal Servizio centrale operativo dalla Polizia

ULTIME NOTIZIE, CAROLA RACKETE INTERROGATA AD AGRIGENTO

Interrogatorio davanti ai PM di Agrigento per Carola Rackete, indagata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e disobbedienza a nave da guerra. L’ex comandante della Sea Watch ha confermato che si è trattato di un regolare salvataggio con drammatica esigenza di sbarco immediato. «E’ tempo che L’Unione Europea trovi un accordo per dividere i migranti tra gli stati membri», le parole dell’attivista tedesca di 31 anni. In serata è arrivata la stilettata di Salvini dal comizio di Barzago: «Pure Carola mi ha denunciato, fra le tante denunce pure quella della zecca tedesca. Uno basta che la guarda in faccia, proprio qua doveva arrivare».

ULTIME NOTIZIE, E’ MORTO LUCIANO DE CRESCENZO

E’ morto Luciano De Crescenzo, scrittore e e regista: avrebbe compiuto 91 anni il mese prossimo. L’artista napoletano si è spento a Roma dove viveva negli ultimi tempi. Diresse film memorabili tra i quali: Così parlò Bellavista, Croce e delizia, Il Pap’occhio e 32 Dicembre. I funerali si terranno a Santa Chiara domani, sabato 20 luglio 2019, mentre per oggi è stata allestita la camera ardente a Roma: sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 20. Napoli piange uno dei suoi esponenti più importanti, tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia e gli omaggi sui social network.

ULTIME NOTIZIE, FUNERALI A ROMA PER ANDREA CAMILLERI

Si sono svolti in forma privata i funerali di Andrea Camilleri, il suo pubblico si è potuto mettere in fila per un ultimo saluto presso il Cimitero Acattolico di Roma. Presente una rappresentanza politica – il ministro Alberto Bonisoli, la parlamentare Laura Boldrini e il vicesindaco Luca Bergamo – per dare l’addio a uno dei più grandi scrittori del Novecento. Il padre de Il Commissario Montalbano è stato sepolto all’ombra di un enorme pino secolare sotto l’Angelo della Resurrezione, ecco le parole del direttore del Cimitero Acattolico Amanda Thursfield: «Sarà una sepoltura definitiva, il Maestro era legato a questo posto, lo ha visitato più volte».

ULTIME NOTIZIE GIAPPONE, INCENDIO ALLA KYOTO ANIMATION

Tragedia in Giappone, un uomo ha lanciato combustibile nel palazzo della Kyoto Animation (leader nel settore dell’animazione) appiccando un incendio. Il bilancio è pesante: più di trenta morti ed altrettanti feriti. Il presunto responsabile è stato arrestato, non sono ancora chiare le ragioni del folle gesto. Una testimone ha raccontato ai microfoni dei cronisti: «Dopo essere stato circondato dalle forze dell’ordine, ha ammesso di aver dato alle fiamme il palazzo, affermando di aver prima sparso del liquido infiammabile per poi ha usato un accendino. Sembra che nutrisse del rancore per la Kyoto Animation». Le operazioni di spegnimento sono durate circa 5 ore, cordoglio del premier Shinzo Abe per le famiglie delle vittime.



© RIPRODUZIONE RISERVATA