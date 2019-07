Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, “Carola Rackete Nobel per la Pace” (10 luglio 2019)

Continua a tenere banco il caso Sea Watch 3, con la capitana Carola Rackete che ha annunciato di voler querelare Matteo Salvini per le sue dichiarazioni nei giorni più caldi del caso migranti. La 31enne tedesca ha diviso l’opinione pubblica e sono in tanti ad averle manifestato vicinanza e solidarietà per il suo gesto. Una suggestione che sta prendendo piede negli ultimi giorni è quella di candidare la Rackete per il premio Nobel per la pace. Mario Vargas Llosa è uno dei suoi principali sponsor, ecco le parole dello scrittore di origine peruviana su El Pais: «Sono sicuro che non sarò l’unico a chiedere che a questa giovane capitana sia dato il premio Nobel per la pace quando sarà il momento», ringraziando la tedesca per aver salvato «questi 40 disgraziati, che cinque Paesi europei si sono offerti di accogliere». Vargas Llosa, che ha vinto nel 2010 il premio Nobel per la letteratura, ha aggiunto: «Quando le leggi, come quelle che invoca Matteo Salvini, sono irrazionali e disumane, è un dovere morale disobbedire, come ha fatto Rackete. La tedesca ha seguito le migliori tradizioni dell’Occidente democratico e liberale, ai cui antipodi si trova la Lega e il suo leader».

Ultime notizie Governo, scontro Salvini-Spadafora

Duro scambio di battute tra il vicepremier e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il sottosegretario in quota Movimento 5 Stelle, Vincenzo Spadafora, sul caso migranti. In particolare Spadafora ha definito ‘sessiste e capaci di spargere odio’ le esternazioni di Salvini nei confronti della capitana della Sea Watch, Carola Rackete. Salvini ha invitato Spadafora a dimettersi e ad ‘andare a lavorare con una ONG’. L’altro vicepremier, Luigi Di Maio, ha escluso però possibili dimissioni del grillino.

Ultime notizie, Alitalia ritorna azienda di Stato?

Potrebbe arrivare presto ad una soluzione la vicenda Alitalia, che potrebbe tornare dopo tante ipotesi a gestione statale. Si ipotizza infatti un ticket tra Ferrovie dello Stato e Tesoro, una soluzione che secondo il ministro Di Maio potrebbe portare ad una maggiore solidità e alla tutela da azioni dei privati che potrebbero rivelarsi temerarie. In particolare, Di Maio ha chiesto al presidente della Lazio Claudio Lotito, che aveva avanzato l’intenzione di presentare un’offerta, di offrire garanzie finanziarie.

Ultime notizie: Francesco Bellomo, arrestato giudice che imponeva le minigonne

Sono stati ordinati gli arresti domiciliari per Francesco Bellomo, il giudice accusato di imporre un vestiario particolare, con abiti succinti e minigonne, alle sue allieve di giurisprudenza, arrivando addirittura a impedire le nozze di alcune che avevano attirato particolarmente la sua attenzione. L’ex magistrato è stato formalmente accusato di maltrattamenti ed è stata disposta per lui la custodia cautelare ai domiciliari.

Ultime notizie: antidoping in UE, oltre 200 arresti

E’ andata in scena nell’Unione Europea un’operazione antidoping di proporzioni gigantesche. Oltre 3,8 milioni di sostanze dopanti sequestrate e 234 arresti in quella che è stata ribattezzata l’operazione ‘Viribus’ coordinata dall’Europol. Anche un laboratorio di Salerno è stato coinvolto, un sito clandestino dove le sostanze venivano prodotte e poi distribuite in tutta Europa. In totale gli indagati sarebbero più di 1000 in tutta l’UE.

Ultime notizie Roma, il Ministro Costa: “Ora rifiuti all’estero, presto nuovi impianti”

Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha fatto il punto sull’emergenza rifiuti a Roma, spiegando come gli sforzi dell’ultimi giorni stanno portando i primi risultati, anche se la situazione andrà fronteggiata con un piano a lungo termine. Saranno approntati nuovi impianti, ma per riuscire ad ottenere risultati nella maniera più rapida possibile si lavorerà anche sulla collaborazioni con siti esteri che potranno accogliere i rifiuti in eccesso prodotti nella Capitale.

Ultime notizie: mari troppo sfruttati, scegliamo bene il pesce

Il pesce è un alimento che sulle tavole ormai manca raramente nel corso della settimana tipo di una dieta, non più consumato prevalentemente d’estate. Ma l’Unione Europea ha lanciato l’allarme relativamente all’eccessivo sfruttamento dei mari, sottolineando come i mari d’Europa abbiano di fatto esaurito le loro scorte fino a tutto il 2019. Per riuscire a mangiare pesce di qualità bisogna scegliere oculatamente le tipologie che finiscono sulla propria tavola, evitando di rivolgersi alla produzione industriale di alimenti surgelati che sfruttano i mari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA