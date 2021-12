Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid, riunione del Cts: quarantena a 5 giorni?

E’ attesa nella giornata di oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, la riunione con il Cts, il comitato tecnico scientifico, per fare il punto sulla quarantena . Alla luce dei numerosi casi di covid degli ultimi giorni, già un milione di persone si trovano in isolamento fiduciario, ma c’è il rischio che questo dato cresca nei prossimi giorni, paralizzando di fatto il Paese. Obiettivo ridurre quindi i giorni di quarantena, soprattutto per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e hanno fatto la terza dose. Al momento servono sette giorni di isolamento se si è immunizzati, ma tale periodo potrebbe ridursi a tre/cinque giorni. Si discute anche della possibilità di evitare l’ultimo tampone, quello che permette l’uscita dalla quarantena dopo il periodo di isolamento, e ciò permetterebbe di alleggerire di molto il lavoro dei drive through e delle farmacie, letteralmente prese d’assalto in questa ultima settimana.

Auguri di buon anno 2022 e buone feste: le frasi/ “Lasciamoci alle spalle il passato”

Ultime notizie, operaio morto in quel di Roma

Ancora una tragedia nel mondo del lavoro, ancora una morte bianca. Nella giornata di ieri un operaio edile che stava lavorando presso un cantiere in quel di Roma, è deceduto. In base a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, la vittima sarebbe morta a seguito della caduta da un’impalcatura, installata per dei lavori edilizi presso un edificio in via Merulana. Stando a quanto emerso sembra che l’uomo sia morto sul colpo, di conseguenza sono stati inutili i soccorsi dei vigili del fuoco e dei poliziotti del commissariato Esquilino, giunti sul luogo segnalato poco dopo il tragico evento. Secondo le notizie circolanti pare che l’operaio avesse circa cinquant’anni anche se la sua identità non è stata resa nota. Subito dopo il fatto l’area attorno al palazzo è stata transennata come da prassi.

Bollettino neve Capodanno 2021/ Previsioni meteo 31 dicembre, un "Gigante" in arrivo

Ultime notizie, Hugo Maradona, morto il fratello di Diego

E’ morto nella giornata di ieri Hugo Maradona, fratello più piccolo del Pibe de Oro, Diego Armando. La notizia è giunta come un “pugno nello stomaco”, in quanto Hugo Maradona non era malato e aveva solo 52 anni. A stroncarlo, un infarto, un classico quanto drammatico arresto cardiaco, con il fratello del Mito del Napoli che ha perso la vita nella propria abitazione, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario giunto sul luogo. Hugo Maradona viveva in provincia di Napoli, a Monte di Procida, nella zona Flegrea, quella Napoli che gli ha voluto bene e che l’ha accolto nel suo ultimo abbraccio.

Myanmar, strage di cristiani/ Militari uccidono 38 persone nel giorno di Natale

Ultime notizie, Lorenzo Insigne verso Toronto

Sembra ormai tutto fatto per il trasferimento del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, alla squadra canadese di Toronto. Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia di un accordo raggiunto fra il numero dieci dei partenopei e la compagine del nord America sulla base di un contratto faraonico da ben 9.5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 5 anni, un’offerta quindi da circa 50 milioni di euro in totale. Insigne, il cui contratto con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno, rimarrà nel capoluogo campano fino al termine della stagione in corso dopo di che saluterà la sua città e l’Italia intera. La firma sul contratto dovrebbe giungere già ad inizio gennaio, fra pochi giorni.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del coronavirus

Il Boom dei contagi nella quarta ondata continua, con numeri in aumento in tutte le categorie registrate. Il numero dei nuovi casi è il record dall’inizio della pandemia con 78.315, che con i tamponi effettuati, 1.034.677 fa arrivare il tasso di positività al 7,6%. Anche il numero dei decessi continua a salire ed arriva a 202. Per quanto riguarda i ricoveri la curva continua a salire ma con minore gravità, visto che l’aumento delle terapie intensive è stato di 19 unità e quello dei reparti ordinari di 366 unità, in linea con quelli dei giorni precedenti. Un vero e proprio boom dei contagi è quello che si è registrato in Lombardia dove i nuovi contagi hanno sfiorato quota 30mila. Insieme alla regione Lombardia si registra un incremento dell’1 della percentuale dei ricoveri anche per il Lazio ed il Piemonte raggiungendo rispettivamente le percentuali del 15%, 18% e 16%. Le stesse 3 regioni, secondo quanto già riportato da Agenas erano già arrivate oltre le soglie di allerta.

Ultime notizie, Dominik Paris vince per la sesta volta la libera di Bormio

Con la sesta vittoria nella discesa libera della pista Stelvio a Bormio, l’azzurro Dominik Paris è diventato il vero e proprio imperatore di Bormio. L’altoatesino ha compiuto un’altra impresa raggiungendo un record, infatti nessun sciatore aveva mai vinto in precedenza sei gare sulla stessa pista. Per lui sulla Stelvio anche una vittoria in una gara di Supergigante. Nella gara di oggi alle spalle di Paris si sono piazzati Odermatt e Hintermann. Nei primi 10 al traguardo finale anche un altro azzurro, Marsaglia, in decima posizione. Per la squadra italiana maschile dello sci alpino si tratta del primo successo stagionale.

Ultime notizie, Lombardia e Lazio forse da lunedì in giallo

Due regioni italiane, Lombardia e Lazio, da lunedì prossimo passeranno al colore giallo a causa dell’aumento dei ricoveri sia in intensiva che nei reparti ordinari. Un passaggio che non comporterà comunque grandi problemi per i cittadini delle due regioni in quanto l’unica differenza tra i due colori è rappresentata dall’obbligo di mascherina all’aperto, che il governo ha esteso a livello nazionale con l’ultimo decreto. Il passaggio in giallo da anche un segnale forte sull’aggravarsi del contagio portando a 9 le regioni e provincie autonome con questo colore. Anche l’Emilia Romagna rischia il passaggio se i dati peggioreranno nei prossimi tre giorni. In questa settimana nessun rischio di passaggio in arancione, che potrebbe però verificarsi nella settimana successiva per Marche e Calabria.

Ultime notizie, la mappa dei saldi invernali 2022

Il programma dei saldi invernali dovrebbe partire il prossimo 5 gennaio nella maggior parte delle regioni italiane. Due regioni, la Sicilia e la Basilicata anticipano i saldi al 2 gennaio quando le attività riapriranno dopo il capodanno. Avranno invece una partenza posticipata i comuni turistici che si trovano nelle zone di montagna, specialmente in Alto Adige. Secondo le stime delle associazioni dei commercianti le spese per queste feste natalizie sono state maggiori rispetto allo scorso anno, ma non ancora tornate ai livelli “pre-pandemia”, per cui si attendono dei saldi invernali molto interessanti.

Ultime notizie, due donne trovate morte nella loro casa a Sesto san Giovanni

Due donne, madre e figlia, rispettivamente di 71 e 48 anni, sono state trovate morte all’interno della loro casa, in Via Tonale, a Sesto San Giovanni. Madre e figlia vivevano come autorecluse e quando la madre è deceduta a causa di una caduta in casa, la figlia ha deciso di suicidarsi. I cadaveri sono stati scoperti dai carabinieri dopo la segnalazione di alcuni conoscenti che avevano chiamato le donne nei giorni precedenti il Natale per gli auguri, senza ottenere risposta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA