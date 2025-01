Non tutti sono contenti per la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. A criticare la scelta di uscire dal programma mano nella mano con Ciro è stato un omonimo ovvero l’attore ed ex gieffino Ciro Petrone che in un video pubblicato sul social network TikTok ha analizzato tale scelta arrivando a questa conclusione: “Perché ha scelto Ciro? Perché lei vuole fare televisione e ci riuscirà perché è molto brava”.

Tina Cipollari: "Matrimonio dopo il trono a Uomini e Donne? Ecco come lo organizzerei"/ "Il sess*? Per me…"

Ciro Petrone ha aggiunto che secondo il suo parere l’ormai ex tronista Martina non sarebbe innamorata e che le piacevano entrambi quasi allo stesso modo. Stando alle sue parole fino a qualche settimana fa la scelta sarebbe potuta ricadere direttamente su Gianmarco, che invece si è preso il trono, con sommo giubilo del pubblico femminile dato il boom di richieste per andarlo a corteggiare. I fan sono sicuri che saprà regalare grandi soddisfazioni con il suo modo di fare e la sua voglia di mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale.

Michele Longobardi come Chiara Ferragni dopo l'addio a Uomini e Donne/ Felpa grigia per le scuse ai fan

Uomini e Donne, il commento di Ciro Petrone: “Gianmarco? Scelta più impegnativa per Martina”

Alla fine la scelta di Martina De Ioannon è ricaduta su Ciro (ha spiegato il perché) con buona pace di Gianmarco che ha potuto consolarsi salendo sul trono per volere di Maria De Filippi. Ciro Petrone ha commentato anche Gianmarco sul social TikTok: “Sceglierlo sarebbe stato più impegnativo, se non addirittura una scelta di vita”. Secondo lui la ragazza non sarebbe pronta per tutto questo quindi ha deciso di optare per Ciro. Sui social la delusione per la scelta di Martina è stata palpabile anche se in una delle ultime puntate lo sguardo sconsolato e affranto di Gianmarco ha fatto pensare che avesse ormai capito che non sarebbe mai stato preso da Martina per mano e portato via dallo studio dopo la consueta pioggia di petali rossi.

Giorgio Manetti corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne?/ L'indiscrezione fa sognare il web

Detto questo, però, Ciro Petrone augura a Martina tutta la felicità del mondo e si augura di sbagliarsi anche perché è stata una delle poche troniste recenti ad aver fatto un bel percorso seguito da un pubblico numeroso e ansioso di scoprine le novità e i colpi di scena, a differenza di quello di Francesca Sorrentino che continua a essere in alto mare nonostante il ritorno del suo Gianmarco e del recente interessamento per Gianluca. Ora, però, Uomini e Donne potrebbe essere seguito ancora di più perché oltre al trono di Gianmarco si aggiunge quello di Tina Cipollari, che promette di fare scintille fin dalla sua prima apparizione nel ruolo di tronista.