Uomini e Donne/ Ida Platano e la scelta che non ti aspetti (Trono Over)

Tra poco giorni si riaccendono i riflettori sul Trono Over di Uomini e Donne e con molta probabilità Ida Platano questa volta non ci sarà. La dama sui social ha condiviso un messaggio che suona come una sorta di ‘addio’ al programma che le ha permesso di vivere delle emozioni uniche e incancellabili. Negli studi televisivi la bella Ida non solo ha trovato l’amore nel cavaliere Riccardo Guarnieri, ma anche in Gemma Galgani un’amica attenta e presente. Dopo la fine della storia d’amore con Riccardo però la dama ha deciso di abbandonare il programma per poi farci ritorno a distanza di diversi mesi. Questa volta però la sua scelta potrebbe essere definitiva considerando le parole che ha dedicato ai fan e al suo pubblico. “Buonasera, Volevo rubarvi soltanto qualche minuto per esprimervi le mie emozioni” – scrive Ida che prosegue dicendo – “Innanzitutto partiamo con un GRAZIE, un grazie che è infinito, per tutto il supporto e il sostegno che mi avete dato fin dal principio, ci sono state tantissime persone che mi hanno capita e apprezzata per quella che sono e ve ne sono infinitamente grata”.

Ida Platano: “La mia vita è stata come un lungo giro sulle montagne russe”

La dama nel Trono Over di Uomini e Donne si è follemente innamorata di Riccardo Guarnieri con cui ha vissuto una turbolenta storia d’amore. Prima l’incontro, poi l’innamoramento e l’uscita dal programma. Poco dopo sono arrivati i primi problemi e la decisione di lasciarsi e il ricongiungimento. La coppia si è lasciata e presa diverse volte, poi hanno deciso di mettere in gioco il loro amore a Temptation Island Vip dove, nonostante le difficoltà, sono usciti insieme. Qualcosa però non è andato bene, visto che la coppia poco dopo si è nuovamente lasciata. “La mia vita è stata come un lungo giro sulle montagne russe, strette allo stomaco prima di ogni discesa e formicolii alle gambe prima di ogni salita” scrive Ida Platano – è stato un viaggio durante il quale ammetto di essermi persa varie volte, ma sono tornata, ho ritrovato finalmente me stessa, la VERA IDA, sono fiera di me e di quello che ho realizzato”. Poi il ringraziamento al suo pubblico: “grazie per l’amore incondizionato che ho ricevuto da ognuno di voi”.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: è davvero finita?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci hanno provato e riprovato più volte. Dopo la fine della relazione nell’autunno 2018, la coppia recentemente si è rivista. A raccontarlo a Uomini e Donne Magazine è stata la dama: “L’ho rivisto il 16 giugno scorso e le assicuro che, se tempo fa me lo sarei aspettato, quando l’ho visto davanti casa mia ero sconvolta. Lui si è presentato da me dopo che per giorni aveva continuato a scrivermi che aveva delle cose da dirmi, e io gli rispondevo che ero pronta ad ascoltarle ma solo tramite messaggi”. Dal vivo la ex coppia ha parlato del passato, ma non sono mancati inizialmente degli attriti poi placati come ha raccontato la stessa Platano: “Quando ci siano calmati ci siamo finalmente detti che abbiamo sbagliato entrambi, e che questa storia avremmo potuto recuperarla in modi diversi, cosa che non è accaduta. Siamo entrambi dispiaciuti per come è andata, ma abbiamo capito che non c’era più niente da dire quindi ci siamo abbracciati, io gli ho detto “ti voglio bene” e lui l’ha detto a me ed è finita così”.



