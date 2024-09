Alessia Messina: da Uomini e Donne ad influencer

Alessia Messina è stata una delle corteggiatrici più amate dal pubblico di Uomini e Donne conquistando tutti per la semplicità, ma anche per il carattere forte e determinato. Alessia ha partecipato al programma di Maria De Filippi dopo la precedente esperienza nel programma Veline nel 2012 arrivando in semifinale. Poco tempo dopo, Alessia approda nello studio di Uomini e donne dove corteggia l’allora tronista Amedeo Andreozzi che, al termine del trono, la sceglie.

Tra i due nasce una bellissima storia d’amore e, insieme, partecipano anche a Temptation Island anche se, poco dopo, si lasciano. Oggi, Alessia ha 31 anni, si è allontanata dal mondo della tv ma continua ad essere molto seguita sui social dove una foto ha catturato l’attenzione degli utenti.

Ecco com’è oggi Alessia Messina dopo anni dall’addio a Uomini e Donne

Della vita di Alessia Messina non si hanno molte notizie anche se, su Instagram, Alessia ha un profilo Instagram seguito da più di 600mila followers. Una delle ultime foto pubblicata dall’ex Uomini e Donne ha catturato l’attenzione degli utenti che hanno sottolineato l’incredibile cambiamento fisico della Messina.

Diversi i commenti degli utenti tra coloro che sottolineano come Alessia sia sempre stata bella e quelli che, invece, la preferivano con il look di qualche anno fa. La Messina, per il momento, non ha ancora commentato le varie reazioni degli utenti ma, nella didascalia che accompagna la foto qui in basso, scrive: “Non ascolto più quello che la gente dice, guardo solo quello che fa. Il comportamento non mente mai”.