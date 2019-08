UOMINI E DONNE/ Rocco Fredella pronto alle nozze? “Ti dirò di sì” (Trono over)

Rocco Fredella, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, potrebbe essere a un passo dal matrimonio con la sua nuova fidanzata, Doriana Bertola. Qualche ora fa, infatti, sul suo profilo social, tra una sponsorizzazione del suo salone e le foto delle vacanze, è comparso un messaggio sibillino, dove si legge: “Ci sarà un giorno dove ti dirò sì… mi farò trovare pronto”. Il post è inoltre accompagnato da una serie di hashtag piuttosto eloquenti, fra i quali spicca, in particolare, #noipersempre, riferito alla donna che gli ha rubato il cuore. Dopo aver letto le sue parole, molti utenti si sono riversati sul suo profilo ufficiale riservandogli messaggi di auguri, ma non è mancata qualche critica da parte di chi, invece, non comprende la sua scelta: “Io credo che il matrimonio sia secondario rispetto all’amore e alla stima reciproca”, fa notare una follower su Instagram. “Il rispetto è alla base da ambedue le parti”, replica nell’immediato l’ex cavaliere di Uomini e Donne. E a chi invece continua ad augurargli il meglio, Rocco preferisce non replicare, mantenendo il più stretto riserbo su ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi.

UOMINI E DONNE, LE CRITICHE SOCIAL A FREDELLA

L’annuncio – seppur sibillino – di Rocco Fredella ha scatenato i commenti in rete dei fan del trono over. C’è chi gioisce per il suo status da futuro sposo, ma c’è anche chi lo critica per quanto accaduto a Uomini e Donne: alcuni internauti credono infatti che il suo percorso al trono over sia stato soltanto una farsa; e se fino a qualche tempo fa erano gli atteggiamenti di Gemma Galgani a finire sotto la lente di ingrandimento, oggi sotto accusa c’è proprio lui, reo di ostentare un po’ troppo in quelle condivisioni social costanti. “Eppure – scrive una fan – io credevo a te, non a chi corteggiavi. Oggi mi devo ricredere! Cosa non si fa per arrivare a farsi notare, ti ammiravo per la tua intelligenza Rocco, non che ti non lo sia più, solo che…”. E ancora: “non mi è mai piaciuto ‘sto uomo qui”, “menomale che stavi male con i soldi. C’è gente che non si lamenta, ma non riesce a fare la vita che fai tu”. A replicare, lo stesso Fredella, che sui social dice: “se aver trovato l’amore non riuscire a digerirlo è un problema vostro, non perdete tempo a scrivermi, devo stare bene io in primis, buona fortuna, punto”.

