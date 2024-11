Non è la prima volta che l’attrice classe 1978 partecipa a Le Iene. Durante la puntata di stasera, 17 novembre, Valentina Lodovini torna nella trasmissione di Italia 1 dopo essersi già definita – sotto i suoi riflettori – “bella e impegnata” e aver presentato, sempre nel 2013, nella stessa occasione, il film Passione Sinistra di Marco Ponti. Nella rom-com di Ponti l’attrice nata ad Umbertide, in Umbria, aveva recitato al fianco di Alessandro Preziosi e Vinicio Marchioni, esattamente due anni dopo aver ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista, ai David di Donatello, per Benvenuti Al Sud. Un’altra commedia di grande successo con Claudio Bisio e Alessandro Siani.

Dal 2004, anno in cui si affiancò al suo primo ruolo importante per il cinema, con Ovunque Sei (2004) di Michele Placido, ha recitato anche in film molto impegnati e ispirati a storie vere, come nel caso di Fortpàsc (2009). Nel film, stavolta diretto da Marco Risi, l’attrice interpretò il ruolo di Daniela, personaggio che ruota attorno alla vita del giovane giornalista di cronaca nera Giancarlo Siani, interpretato da Libero De Rienzo, ucciso dalla camorra nel quartiere del Vomero, il 23 settembre del 1985, dopo essersi occupato di smascherare i meccanismi di corruzione che, in quegli anni, influenzavano negativamente quelle zone della Campania.

Valentina Lodovini a Le Iene, torna al cinema con Una Terapia Di Gruppo

Una Terapia Di Gruppo, invece, è il nuovo film che vedrà Valentina Lodovini come protagonista assieme a Claudio Santamaria, ancora Claudio Bisio, e Margherita Buy. Il film uscirà nelle sale il prossimo 21 novembre ma sarà possibile vederlo anche in anteprima grazie a una proiezione straordinaria attualmente in programma, il 18 novembre, al The Space – Cinema Moderno di Roma. Anche stavolta il film, diretto da Paolo Costella, si preannuncia come una brillante commedia prodotta da Picomedia e distribuita da Warner Bross. Nel cast del film sono presenti anche Leo Gasmann, giovane attore e figlio d’arte da poco reduce dalla sua bellissima interpretazione di Franco Califano, nell’omonima serie TV, e le attrici Ludovica Francesconi e Lucia Mascino.

In quest’occasione Valentina Lodovini, formatasi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma dopo una prima esperienza teatrale, vestirà i panni di Bianca. Un ruolo, quest’ultimo – per l’attrice – molto divertente e dinamico che, come si evince dal trailer del film, disponibile da poco anche su YouTube, la vedrà prendere parte a un gruppo di sei pazienti affetti tutti da Disturbo Ossessivo Compulsivo. Bianca, in particolar modo, si presenterà agli occhi dello spettatore come una donna molto fissata con la pulizia.