Valeria Marini è ancora sotto choc dopo l’aggressione subita nella notte fra il 5 e il sei dicembre, avvenuta nello stabile dove abita, in quel di Piazza di Spagna in Roma. La prima reazione della showgirl è stata quella di uscire di casa e correre vicino al bar sotto casa, e il proprio il barista ha raccontato come è andata.

“Valeria Marini stava consumando una cosa, poi è andata a casa e aperto il portone ha notato che era tutto buio, tutto spento, allarme disattivato, quindi è scappata fuori, ha gridato aiuto, noi siamo usciti fuori di corsa, sentendo le grida, abbiamo chiamato i vigili che erano sul posto e abbiamo cercato di soccorrerla, poi è uscito fuori un uomo con i jeans e il cappuccio con un accento portoghese, è inveito contro la Marini e le forze dell’ordine poi questa signora è stata arrestata e portata via, poi noi abbiamo accompagnato Valeria Marini presso la polizia e abbiamo detto tutto quello che abbiamo visto. L’uomo era tutto coperto, non si riconosceva in volto, ma abbiamo sentito che parlava in portoghese”.

VALERIA MARINI AGGREDITA, “ERA VISIBILMENTE ALTERATO”

Secondo Roberta Spinelli l’intuizione di Valeria Marini, una volta che ha visto che c’era qualcosa di strano, di scappare fuori di casa le ha salvato la vita, ma quest’uomo al momento è stato denunciato ma è a piede libero.

“L’uomo era visibilmente alterato, forse era sotto effetto di stupefacenti, non era in cura presso nessun centro psichiatrico, era una persona che si è introdotta nell’abitazione e lei ai primi rumori ha capito che qualcosa non andava bene. C’era un progetto scritto per poter aggredire Valeria e forse accedere a casa, derubarla e fare forse anche altro. L’uomo non si è fermato nemmeno davanti alle forze dell’ordine, è stato quindi ammanettato perchè era visibilmente agitato”.

VALERIA MARINI AGGREDITA, LE PAROLE DELLA MAMMA

La mamma di Valeria Marini, Gianna Orru, presente anche oggi in studio a Storie Italiane, ha aggiunto: “Ieri era la giornata del pianto, oggi no. Hai toccato le mie corde, hai quel modo così garbato di dire le cose, mi prendi quindi dalla parte giusta se no poi io “sparo”, ieri mi hai proprio fregato, oggi non ti guardo e guardo la telecamera. Oggi sto meglio, queste cose mi danno molto dolore, probabilmente ieri avevo bisogno di piangere però basta, se no… io ero una forza della natura, oggi non lo sono più”.

L’uomo è risultato essere proprio un portoghese di anni 34, che dopo essere stato portato in caserma è stato denunciato per resistenza, violazione di domicilio e danneggiamento, ma è a piede libero: “Chi ci dice che quest’uomo non possa fare altri danni?”, aggiunge Eleonora Daniele “Poteva essere Valeria o un’altra donna – aggiunge la conduttrice – sono tematiche molto importanti e che vanno trattate in maniera adeguata”. Gianna Orru si domanda: “Per entrare in casa di Valeria avrebbe dovuto avere la chiave di questo portoncino, quindi ha manomesso la porta, come ha fatto? Il portone è chiuso e non è stato manomesso, quindi come ha fatto ad entrare?”.

VALERIA MARINI AGGREDITA: “UN UOMO CHE NON È NUOVO A QUESTA INTRUSIONI FORSE…”

Secondo Roberta Spinelli: “Probabile che l’uomo non sia nuovo a queste intrusioni, avrà aperto il portone in qualche modo. L’uomo aveva poi rotto le lampadine a manomesso l’antifurto, aveva quindi delle cattive intenzioni e sapeva cosa fare e come farlo, e quando si è sentito in pericolo è andato addosso a Valeria Marini: se la showgirl non fosse riuscita ad uscire di casa non si sa cosa avremmo raccontato oggi. L’uomo si è dimostrato violento davanti alle forze dell’ordine e non si sarebbe di certo fermato dinanzi a Valeria Marini”.

Massimo Lugli conclude: “Purtroppo succede così, questo tizio anche se arrestato sarebbe stato due giorni in carcere. Ma è possibile una cosa del genere in piazza di Spagna, fra le più sorvegliate al mondo? Io mi chiedo quali siano gli strumenti in questi casi, forse un TSO”.