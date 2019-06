Versione greco latino, Maturità 2019 seconda prova/ Toto-traccia, i possibili autori

Seconda prova Maturità 2019 al Liceo Classico, versione greco latino: esame di Stato rinnovato con la prova multidisciplinare. Come vi abbiamo raccontato, la seconda prova prevede una struttura con tracce che affrontino più materie di indirizzo anziché una sola come in passato: per il Liceo Classico ci sarà una traccia che verterà sia sul latino che sul greco. E cosa accadrà? La versione da tradurre sarà in lingua latina, mentre il testo greco sarà da analizzare ed eventualmente commentare e confrontare con quello latino, con lo studente che dovrà rispondere a domande specifiche riguardanti i due brani. Ad annunciare che la versione da tradurre sarà in latino mentre l’analisi in greco è stato il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. La traccia della prova multidisciplinare di latino e greco sarà la stessa per tutti i maturandi del Liceo Classico e tutti avranno lo stesso tempo per concludere la prova, ovvero sei ore.

MATURITÀ 2019, VERSIONE GRECO LATINO, IL TOTO-AUTORI

La seconda prova della Maturità 2019 per gli studenti del Liceo Classico sarà più facile o più difficile rispetto al passato? Difficile azzardare, ciò che è certo è che la traduzione peserà meno nel voto finale, ma le insidie sono diverse. Come dicevamo, è scattato negli scorsi giorni il toto-autori ed il toto-traccia: i maturandi si sono spesso interrogati su quale sarà l’autore della versione di latino da tradurre, così come quale sarà l’autore del testo greco da analizzare. Come evidenzia Scuola Zoo, in base alle Maturità degli anni precedenti è possibile azzardare alcune ipotesi e fare delle previsioni sui possibili autori della versione di latino: Cicerone, Seneca, Tacito, Quintiliano, Petronio, Valleio Patercolo e Plinio il Giovane i prediletti. Attenzione però a sottovalutare altri autori come Apuleio, Claudio Marmentino, Aulo Gellio, Macrobio e Vitruvio. Quali sono, invece, gli autori mai usciti alla Maturità? Ecco l’elenco: Virgilio, Giulio Cesare, Sallustio, Catullo, Orazio, Plauto e Terenzio.

SECONDA PROVA MATURITÀ 2019, LICEO CLASSICO: QUALE ACCOPPIATA?

Il Miur ha reso noto che i testi in latino e in greco dei due autori scelti saranno accomunati dalla tematica trattata e la Community ScuolaZoo ha ipotizzato alcuni argomenti che potrebbero essere selezionati per questa seconda prova della Maturità 2019 al Liceo Classico. Partiamo dalla coppia Seneca-Platone con tematica filosofia, il tandem più probabile ma anche il più temuto: del resto i paragoni e le peculiarità presenti non sono poche. Passiamo poi all’oratoria con Quintiliano e Isocrate, rispettivamente autore dell’Institutio Oratoria e uno dei più grandi teorici dell’oratoria greca. Attenzione alla politica con Cicerone e Aristotele, due autori di latino e greco che hanno lasciato una grandissima eredità letteraria su temi legati alla politica. Segnaliamo altre due coppie di autori legate da un argomento: parliamo della religione con Cicerone e Polibio e della natura con Orazio e Aristotele.

LA VERSIONE NEGLI ANNI PASSATI

Per quanto riguarda la Maturità 2018, i maturandi del Liceo Classico hanno dovuto fare i conti con una versione di greco, con il Miur che ha assegnato un brano tratto dall’Etica Nicomachea di Aristotele. Un testo non semplice, tratto dalla parte iniziale dell’ottavo libro e che ha come oggetto l’amicizia. Una decisione che sorprese molti studenti: in pochi infatti pronosticarono che la scelta ricadesse sul filosofo ellenico. Più fortunati, invece, gli studenti del Liceo Classico della Maturità 2017, che fecero i conti nella seconda prova con una versione di latino di Seneca (“Epistulae ad Lucilium 16, 3-5”): nessuna grossa difficoltà per quanto riguarda la traduzione del testo e, soprattutto, Seneca è uno degli autori più studiati ed approfonditi dei programmi del Liceo Classico. Tornando al 2016, invece, venne scelto un maestro di retorica come Isocrate: i paragrafi 34-35-36 di “Sulla Pace”, titolo “Vivere secondo giustizia non è solo corretto, ma anche conveniente per il presente e per il futuro”. Un autore poco pronosticato: non usciva dal 1958…



