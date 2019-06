Liceo linguistico, Maturità 2019 seconda prova/ Tracce, novità e combinazioni

Materie Liceo Linguistico, tutto pronto per la seconda prova della Maturità 2019. I maturandi hanno superato l’ansia della notte prima degli esami e, dopo l’esordio nella prima prova e prima del temuto colloquio orale, si apprestano ad affrontare la prova multisciplinare. Al Liceo Linguistico, a differenza degli altri indirizzi di studio, gli studenti dovranno fare i conti con una traccia di lingua e cultura straniera 1 e lingua e cultura straniera 3. La traccia sarà suddivisa in due parti, come già constatato dai maturandi nelle simulazioni del 28 febbraio e del 2 aprile: la comprensione di due testi scritti con quindici domande alle quali rispondere (un testo sarà letterario, l’altro no) e la produzione di due testi di circa 300 parole (uno argomentativo e l’altro narrativo/descrittivo). Una novità enorme rispetto agli anni precedenti, con i giovani studenti che dovranno confrontarsi su più lingue straniere e documentare la propria conoscenza.

MATERIE LICEO LINGUISTICO, LE COMBINAZIONI

Il Miur ha modificato profondamente la seconda prova della maturità per gli studenti del Liceo Linguistico: sarà il Miur a scegliere la materia o le materie con le quali dovranno confrontarsi i maturandi. Non tutti i Licei fanno studiare le stesse lingue straniere e, come evidenziato da studenti.it, le combinazioni possibili sono essenzialmente due: inglese-francese-spagnolo o inglese-francese-tedesco. Per indicare quale sarà la materia della seconda prova, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha optato per le seguenti diciture: lingua e cultura straniera 1, lingua e cultura straniera 2, lingua e cultura straniera 3, con i numeri che indicano il grado di importanza assegnato alle lingue nel corso dell’anno scolastico. Dunque, lingua e cultura straniera 1 sarà quella materia alla quale sono state dedicate più ore di lezione nel corso dell’anno: tutto dipenderà dall’offerta formativa offerta dalle singole scuole.

SECONDA PROVA MATURITA’ 2019, LA COMPOSIZIONE DELL’ESAME AL LICEO LINGUISTICO

I maturandi potranno portare il dizionario di lingua straniera, monolingue o bilingue, e dovranno svolgere un esame diviso in due parti: nella prima parte verrà richiesto di leggere due testi di circa 100 parole e di rispondere a quindici domande aperte o chiuse. Nella seconda parte, invece, bisognerà produrre due testi di 300 parole ciascuno: come evidenziato, uno sarà un brano argomentativo e l’altro un brano narrativo/descrittivo. La prova durerà sei ore come per tutti gli altri indirizzi di studio, con la traccia che si suddividerà in analisi-comprensione del testo e produzione: nella prima parte verrà giudicata la capacità di comprendere quello che c’è scritto nei due testi proposti, nella seconda parte verrà valutata la capacità di scrivere in lingua straniera.

LICEO LINGUISTICO, LA SECONDA PROVA NEGLI ANNI PASSATI

Vi abbiamo parlato delle possibili materie al Liceo Linguistico per la seconda prova della maturità 2019, passiamo ora ai criteri di valutazione e agli argomenti su cui si focalizzerà l’esame. Dal punto di vista della lingua, la commissione valuterà con attenzione l’ortografia, la fonetica, la grammatica, la sintassi, il lessico, le funzioni comunicative, i modelli di interazione sociale, gli aspetti socio-linguistici e le tipologie-generi testuali. Dal punto di vista della cultura, invece, verranno accesi i riflettori sui prodotti culturali di diverse tipologie-generi dei Paesi in cui si parla la lingua: come evidenzia Studenti.it, parliamo di letteratura, storia, arti e attualità. Importante, in vista anche del colloquio orale, un ripasso della letteratura delle lingue straniere, che torna senz’altro utile anche per questa seconda prova. Passando alle griglie con i punteggi, verranno assegnati da 1 a 5 punti per queste categorie: comprensione del testo; interpretazione del testo: aderenza alla traccia nella produzione scritta; organizzazione del testo e coerenza linguistica nella produzione.



