Pesante sconfitta del Milan Futuro di Daniele Bonera che – come vedremo nel video con gol e highlights del match – è stato sconfitto con un perentorio 2 a 0 dal Pineto, nel match valido per il turno infrasettimanale di serie C. Continua così il momento no del club rossonero, vale sia per la prima squadra che per la seconda squadra. Rientrano diversi big come Bartesaghi, Jimenez e Zeroli e il Milan parte piuttosto bene con il difensore azzurro che dai 25 metri sfiora il palo a pochi minuti dall’inizio, il Milan non si ferma e anzi attacca senza sosta.

Video Pisa Catanzaro (0-0)/ Gol e highlights: rosso a Pompetti nel recupero! (Serie B, 30 ottobre 2024)

Il primo tempo è tutto a tinte rossonere, Jimenez prima e Liberali poi creano ma Longo in attacco non convince e manca qualche buona opportunità. Un grave errore del portiere porta però ad un rigore e nei minuti di recupero del primo tempo il Pineto firma l’1 a 0 e si va così all’intervallo. Il Milan Futuro accusa il colpo e il Pineto sfiora a più riprese il raddoppio. Il club ospite sembra più organizzato mentre Bonera manda in campo Camarda e Sia; il club rossonero continua ad essere in difficoltà e arriva il raddoppio del Pineto che insacca con una rete rocambolesca con Schirone.

Video Union Clodiense Feralpisalò (0-1)/ Gol e highlights: segna Boci nel finale! (Serie C 30 ottobre 2024)

SECONDO TEMPO MILAN FUTURO PINETO, NUOVA MAZZATA PER I ROSSONERI

La sfida tra Milan Futuro e Pineto praticamente finisce qui, gli ospiti gestiscono e provano addirittura a firmare il tris in contropiede mentre il Milan Futuro crolla e nel finale perde anche per espulsione Coubis. Ancora una sconfitta per il Milan che non convince e vede difficoltà da tutte le parti. Tornano i titolari o quasi tutti ma il Milan Futuro perde ancora e la società rossonera vive un momento difficile sia con la prima squadra che con quella appunto che vediamo militare in serie C.

Buona vittoria invece per il Pineto che avvicina la zona Playoff e allontana invece le parti calde della classifica. Una prestazione a due facce per la squadra di Bonera che era partita piuttosto bene e che faceva pensare a grandi cose nel primo tempo ed è poi crollata dopo il gol subito a fine primo tempo.

Video Torres Perugia (2-1)/ Gol e highlights: doppietta di Fischnaller! (Serie C 30 ottobre 2024)

Tra i rossoneri male Longo che ha sbagliato troppo mentre se la cavano Jimenez e Liberali, troppo poco invece il minutaggio di Camarda entrato solo quando la gara sembrava già abbastanza compromessa. In classifica il Pineto è 11esimo in classifica con 14 punti e il Milan invece è 18esimo, in zona Playout, con soli 9 punti dopo 11 gare di campionato. Per i rossoneri è crisi nera.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MILAN FUTURO PINETO, ECCO COME E’ ANDATA