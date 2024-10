Tante emozioni e reti nella sfida valida per il campionato di serie C tra Pergolettese e Caldiero Terme. Cinque gol nei 90 minuti di gioco, una gara – che come vedremo nei gol e negli highlights del match – non ha avuto un attimo di sosta e potremo chiamare come una sfida a due facce. Dominio iniziale dei padroni di casa che hanno letteralmente ‘stracciato’ gli avversari nei primi 45 minuti di gioco e hanno quasi chiuso il match con tre reti e diverse occasioni da gol. La Pergolettese era ancora a 0 vittorie stagionali ed ha fatto di tutto per regalare la prima gioia ai propri tifosi.

Prima mezzora terrificante per gli ospiti con la Pergolettese che ha sfiorato il gol dopo 4 minuti, rete che è arrivata al settimo con Capoferri. Trenta minuti straordinari e altre due reti in cascina grazie a Jaouhari e Tonoli, abili anche a sfruttare le tante disattenzioni della difesa avversaria. Caldiero Terme mai pericoloso e anzi letteralmente in panne dinanzi alla furia avversaria, nessuno si aspettava una prestazione del genere della Pergolettese dopo le ultime complicate prestazioni. La reazione degli ospiti – come andremo a vedere – c’è stata ed ha portato il match a essere una sfida davvero incredibile.

VIDEO PERGOLETTESE CALDIERO TERME, LA SINTESI DEL MATCH

Nella ripresa è tutto un altro match e Pergolettese e Caldiero Terme hanno regalato una sfida spettacolare, come vedremo nel video e negli highlights del match. E la perla del giorno, uno dei gol dell’anno, è da segnalare tra gli ospiti che hanno sbloccato il loro match quando nessuno se lo aspettava. Al terzo della ripresa – sul 3 a 0 per la Pergolettese – il Caldiero Terme ha accorciato le distanze con una rete letteralmente spettacolare da parte di Eddy Lanzi, centrocampista che ha insaccato in rete con una rovesciata da fuori dall’area di rigore, tra l’incredulità generale. Il match si è riaperto cosi ed abbiamo visto tutta un’altra partita.

Nella ripresa è stato infatti il Caldiero Terme a dominare, ci prova anche se non riesce a creare più di tanto ed anzi è la Pergolettese a sfiorare e divorarsi incredibilmente il quarto gol. Una sfida davvero strana ma che ha regalato grandi emozioni da una parte e dall’altra, ad un certo punto però gli ospiti hanno segnato ancora con Zerbato e sul 3 a 2 – a dieci minuti dal termine – era tutta un’altra sfida. Paura tra i padroni di casa e il Caldiero ci ha provato sino alla fine, nel finale tante emozioni ma anche una mini rissa, espulso un membro della panchina degli ospiti e anche Careccia nei padroni di casa, quest’ultimo per doppia ammonizione. Finisce con un 3 a 2 spettacolare tra i due club.

PERGOLETTESE CALDIERO TERME: VIDEO GOL E HIGHLIGHTS