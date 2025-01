VIDEO TURRIS POTENZA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Amerigo Liguori si conclude con un deludente pareggio a reti inviolate per 0 a 0 la sfida tra Turris e Potenza. Nel primo tempo i corallini partono col turbo inserito a giudicare dallo spunto insidioso di Nocerino disinnescato dall’estremo difensore Alastra già al 4′.

I rossoblu cominciano a farsi vedere in avanti dal 20′ con Schimmenti che spara largo così come fa pure il suo collega Caturano con un colpo di testa al 28′. I torresi non combinano di meglio con un’altra deviazione di testa in questo caso di Cocetta al 38′.

Nel secondo tempo è il portiere Marcone a fermare gli ospiti salvando su Castorani verso il 59′. Nel finale i lucani ci riprovano con scarsi risultati sia con Rosafio, intercettato dal solito Marcone, al 66′ che con Schimmenti di nuovo al 78′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Di Loreto della sezione di Terni ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Castellano al 51′ da un lato, Schimmenti al 63′ e Novella al 66′ dall’altro. Il punto arrivato da questo pareggio della ventunesima giornata di campionato assegna un punto sia alla Turris, che si porta a quota 12, sia al Potenza, che sale a 36 punti, nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025.

