Potrebbe – ma è decisamente ancora troppo presto per dirlo – essere caduto l’ultimo pilastro noto dell’organizzazione politica e militare di Hamas, ovvero l’attuale leader (sparito dai radar da diversi mesi, tanto che in molti lo credevano già morto oppure ben lontano dalle terre palestinesi) Yahya Sinwar che potrebbe essere morto in un recentissimo raid condotto nella giornata di oggi da Israele e dal suo IDF: proprio quest’ultimo avrebbe confermato l’uccisione di almeno tre terroristi, avanzando l’ipotesi che tra di loro ci potrebbe essere proprio il leader dei terroristi palestinesi.

Partendo dal principio, non è chiaro l’obiettivo del raid in cui sarebbe (lo ripetiamo: presumibilmente) morto Yahya Sinwar, ma sappiamo per certo che si è trattato di un’operazione mirata condotta – appunto – nel primo pomeriggio di oggi: attualmente l’IDF e l’ISA sono sul campo per farsi strada tra le macerie e recuperare i corpi dei “3 terroristi eliminati” di chi hanno dato notizia attorno alle 15 italiane sul canale X dell’esercito di Tel Aviv.

Prima di confermare che una delle tre vittime uccise a Gaza sia effettivamente Yahya Sinwar sarà necessario – infatti – recuperare il corpo e analizzarne il DNA; ma nel frattempo le foto che stanno circolando sul web sembrano mostrare chiaramente il corpo del leader di Hamas, da alcuni utenti identificato anche grazie ad alcuni dettagli (tra cui il dente spezzato che si vede in moltissime foto, il neo vicino all’orecchio sinistro e lo spazio tra i due incisivi centrali inferiori): a rendere complicato il recupero del corpo ci sarebbero – da un lato – le mine disseminate dall’IDF e – dall’altro, soprattutto – il rischio che il corpo del leader terroristico potrebbe essere pieno di esplosivo.

In tutto questo, mentre le speculazioni si moltiplicano – comunque – un alto funzionario anonimo dell’IDF avrebbe confermato (riporta il Times of Israel) la morte di Sinwar in un messaggio condiviso con i media che – per ora – non ha trovato ancora alcuna conferma da parte dei vertici militari o politici di Tel Aviv; il tutto mentre si apre (se la morte fosse confermata) una nuova pagina incerta della guerra a Gaza e della leadership di Hamas.

