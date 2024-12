Yulia Bruschi: la dedica a Luca Giglioli dopo l’addio al Grande fratello

Yulia Bruschi è un’ex concorrente del Grande Fratello 2024 ma anche la fidanzata di Luca Giglioli. All’interno della casa, con Giglio, giorno dopo giorno, è nato un feeling speciale che si è trasformato in amore quando Yulia ha capito di dover mettere un punto al rapporto con l’ex fidanzato. Al termine di un confronto con l’ex fidanzato, infatti, Yulia si è lasciata andare vivendo più serenamente il rapporto con Giglio che è cresciuto sempre di più in modo discreto e silenzioso. Dopo il primo bacio alla luce del sole, la coppia non si è più nascosta ritagliandosi anche del tempo per stare da soli e viversi il rapporto liberamente.

Giovanni Benevento, chi è compagno di Pamela Petrarolo: figlie Alice, Angelica e Futura/ "Abbiamo sofferto"

Durante i giorni che Yulia ha poi trascorso in tugurio sono arrivate anche le dichiarazioni d’amore. A mettere fine al momento di serenità della coppia è stata la decisione forzata di Yulia di abbandonare la casa del grande Fratello in seguito alla Denuncia dell’ex fidanzato.

Yulia Bruschi: il ritorno al Grande fratello e l’ipotesi gravidanza

Dopo l’addio al Grande Fratello, Yulia Bruschi è tornata alla propria quotidianità ma anche sui social dove ha dedicato alcuni contenuti proprio a Giglio. “Due cuori che battono allo stesso ritmo. Io ti aspetto”, ha scritto pubblicando una dolce foto di coppia. Tra le storie Instagram, poi, ha scritto un’altra dedica sottolineando quanto senza la sua mancanza. “Manchi come l’aria”, le parole di Yulia che, questa sera, potrebbe rientrare nella casa per fare una sorpresa al fidanzato.

Lorenzo Spolverato ha finto con Shaila Gatta al Grande Fratello?/ Lei piange, lui pensa a Pechino Express

Sul web, nel frattempo, spunta anche l’ipotesi gravidanza. Deianira Marzano, infatti, tra le storie di Instagram, ha pubblicato alcune segnalazioni ricevute dai followers secondo cui Yulia potrebbe essere in dolce attesa. Un’ipotesi abbastanza fantasiosa al momento e senza alcun fondamento.