Yulia Bruschi si sfoga dopo l’esclusione dal ripescaggio al Grande Fratello

Il tanto discusso ripescaggio al Grande Fratello è diventato realtà nella diretta del 20 gennaio, durante la quale Alfonso Signorini ha annunciato il ritorno in Casa di ben sei degli ex concorrenti. Tuttavia, alcuni di questi non hanno avuto la possibilità di partecipare al televoto per rientrare, come Yulia Bruschi. Ricordiamo che la gieffina è stata costretta ad abbandonare la Casa dopo una denuncia ricevuta dall’ex fidanzato Simone Costa, che l’avrebbe accusata di avergli lanciato contro il viso un bicchiere di vetro, causandogli una profonda ferita allo zigomo.

Yulia è uscita per occuparsi personalmente della delicata questione, eppure c’è chi sperava che venisse data anche a lei la possibilità di rientrare al Grande Fratello. A quanto pare, lei stessa ci ha sperato, visto quanto dichiarato in un sfogo subito dopo la puntata in questione.

Le parole amare di Yulia Bruschi dopo la diretta del Grande Fratello

“Un commento a caldo? Sono molto, molto, molto delusa e triste per non essere potuta rientrare.” ha esordito Yulia Bruschi nel suo sfogo social. Rispondendo alle tante domande degli utenti, curiosi di sapere i motivi di questa esclusione e il suo pensiero a riguardo, l’ex gieffina ha poi aggiunto: “Però, sicuramente, non sarà questa occasione ma ce ne sarà un’altra, io continuo a crederci lo stesso grazie anche a voi, che mi date un amore immenso e che non mi mollate un attimo, mi tempestate di bellissimi messaggi e supporto. La speranza è l’ultima a morire, mai dire mai!” Yulia è, dunque, positiva per il futuro, anche se le sue parole fanno supporre che sia stato il Grande Fratello ad escluderla dal ripescaggio, proprio in virtù delle motivazioni (ancora in atto) che l’hanno portata ad abbandonare tempo fa la Casa. Altrettanto deluso è stato Giglio, che dopo la puntata si è lasciato andare ad un lungo e triste pianto per la sua fidanzata.

