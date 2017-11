Gay e musulmani insegnano a scuola/ Milano, sessuologia e religione: ma chi parla che titoli ha?

Milano, lezioni su identità sessuale e Islam: ideologia a scuola, scoppia la bufera. I genitori insorgono, la reazione dei politici: "Chi parla che titoli ha?". Le ultime notizie

01 novembre 2017 Silvana Palazzo

Milano, lezioni su identità sessuale e Islam (Foto: LaPresse)

Arcigay e Pd entrano a scuola per dare lezioni sul sesso e l'Islam: accade all'istituto comprensivo Sandro Pertini di Milano, diventato un caso politico e istituzionale. Il ministro dell'Istruzione aveva assicurato che nelle scuole italiane non si sarebbe discusso delle «teorie gender», invece nel suo ciclo di lezioni l'Arcigay parla di variabili biologiche e orientamento sessuale. Molti genitori degli alunni della scuola media erano all'oscuro di tutto, altri si sono arrabbiati al punto tale che il caso verrà discusso in Consiglio comunale. Per quanto riguarda invece le lezioni sull'Islam, è stato organizzato un incontro con la consigliera comunale del Pd Sumaya Abdel Qader. Una vicenda destinata ad assumere risalto nazionale, perché questi corsi stanno andando in scena in altre scuole. Nelle circolari della dirigenza scolastica si fa riferimento ad un progetto di «educazione alle differenze, all'inclusione e alla cittadinanza».

Poi è stato spiegato a docenti e genitori che sarebbero stati trattati altri temi, come quello del contrasto al bullismo omofobico e il ruolo della donna nella cultura islamica. Nella lettera inviata il 13 settembre si chiedeva di manifestare «l'eventuale non adesione» entro la fine del mese e rendeva noto che il progetto si sarebbe avvalso del contributo degli «esperti volontari del gruppo Scuola dell'Arcigay» e della «scrittrice Sumaya Abdel Qader». Quest'ultima, però, oltre a essere consigliera comunale del Pd è anche una ex dirigente del coordinamento dei centri islamici milanesi, il discusso Caim. Forse di questo non ne era a conoscenza la dirigenza scolastica, che ha deciso di annullare l'incontro dopo aver appreso di questa militanza politica e del forte connotato ideologico-religioso. Ufficialmente, però, è stato spiegato che l'incontro è stato annullato «sopravvenuti impedimenti».

MILANO, IDEOLOGIA IN CATTEDRA: I GENITORI INSORGONO

Nel dibattito apertosi è intervenuto l'assessore alla Scuola di Zona 9 Deborah Giovanati, che insiste sull'importanza di informare i genitori riguardato queste iniziative: «Non basta una circolare, serve una presa di visione esplicita». Inoltre, ha evidenziato la necessità di puntare su interlocutori professionisti: «Mi chiedo che qualifica abbiano questi per parlare con dei ragazzi. Non vorrei che con la scusa del bullismo si facessero passare altri concetti, e questo lo direi anche nel caso di un progetto di segno opposto». Ancor più dura è la reazione del consigliere comunale della Lega Massimiliano Bastoni: «È scandaloso che vengano insegnate ai bambini cose simili. Non perché io pensi che l'omosessualità vada contrastata o non tutelata, ma lasciamo stare i bambini - spiega, come riportato da Il Giornale - Il punto è che queste non sono materie di insegnamento, sopratutto in questa fascia di età, e non si capisce la necessità che lo siano, in secondo luogo i genitori non erano stati adeguatamente informati». Per Bastoni potrebbe esserci la volontà da parte di qualche gruppo di entrare nel mondo scolastico. Per questo chiederà al sindaco se è a conoscenza di tutto ciò e quali siano le sue intenzioni.

