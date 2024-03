Affido minori, pronti Registro nazionale e Osservatorio: in Cdm da lunedì/ Ecco come funzioneranno

Stanno per arrivare i registri con l’obiettivo di monitorare l’affido dei minori extrafamigliari, ovvero, quegli affidi in cui non esiste alcun vincolo parentale fra minore stesso e la famiglia affidataria. Come si legge su Il Sole 24 Ore, si volta pagina, parlando di “far west” e “cattive pratiche di «istituzionalizzazioni lunghe e affidamenti sine die»”, e sottolineando l’arrivo di una doppia mappatura degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità «di tipo familiare» e delle famiglie affidatarie di minori. I registri saranno a livello nazionale, tenuto dal governo, e un altro invece dei vari tribunali. La novità è prevista in una nuova legga a firma dei ministri Eugenia Roccella (Famiglia, Natalità e Pari opportunità) e Carlo Nordio (Giustizia), che otterrà il definitivo lasciapassare lunedì in Consiglio dei ministri con l’obiettivo di «Garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all’interno delle loro famiglie di origine».

La Convenzione dell’Onu sui diritti dei bambini del 1989 prevede che le separazioni forzate dei bimbi dai propri genitori devono essere improntate «al supremo interesse del fanciullo». Per ottenere tale controllo, specifica ancora il quotidiano finanziario, il disegno di legge pone rimedio ad una lacuna che da sempre affligge la pratica degli affidamenti dei minori, ovvero, la mancanza di dati certificati e gestiti direttamente dallo Stato. Viene quindi istituito il primo Registro nazionale presso il dipartimento per le Politiche della famiglia, dove verrà inserito il numero di minori collocati in comunità o nuclei famigliari, nonché il nome di ogni istituto, e l’elenco di quelli che saranno disponibili ad accogliere i minorenni. Inoltre le regioni e gli enti locali dovranno fornire al governo in maniera periodica tutti i dati e le info necessarie.

AFFIDO MINORI, PRONTI REGISTRO NAZIONALE E OSSERVATORIO: ATTESA SULLA MODALITÀ DI TENUTA

Non è ancora chiara la modalità di tenuta del Registro, che verrà definita attraverso un apposito decreto, dopo il parere della Conferenza Unificata e del Garante privacy, ma in ogni caso verrà ufficializzata a sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

A livello giurisdizionale viene stabilito che in ogni tribunale si tenga un «Registro dei minori collocati» dove segnalare tutti gli under 18 affidati. Inoltre, come si legge su IlSole24Ore, le cancellerie dovranno tenere conto di date, estremi di provvedimenti di affido, legge di affidamento, eventuale intervento della forza pubblica e motivazione, nonché data ed estremi dei provvedimenti che autorizzano il rientro del minore in famiglia. I dati saranno quindi analizzati da un Osservatorio nazionale che segnalerà «possibili situazioni di istituzionalizzazioni improprie» e raccolti in una relazione al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.

