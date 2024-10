LA MAMMA DI PAMELA MASTROPIETRO DA MONICA SETTA

Alessandra Verni usa anche le telecamere di “Storie di donne al bivio“, il programma di Monica Setta in onda oggi, mercoledì 2 ottobre 2024, alle ore 23 su Rai 2, per lanciare il suo appello per avere verità e giustizia sull’omicidio della figlia Pamela Mastropietro, massacrata nel 2018. In questi giorni ha espresso il desiderio di incontrare Innocent Oseghale, condannato per aver violentato, ucciso e fatto a pezzi la ragazza. La donna sente il bisogno di guardarlo negli occhi e sapere cos’è successo davvero alla figlia, perché ritiene che il caso non sia chiuso e che ci siano altri assassini liberi.

Alessandra Verni convive con “una ferita incolmabile”, con un dolore e un’angoscia che non riesce neppure a descrivere. Oseghale, che sta scontando la condanna all’ergastolo nel carcere di Ferrara, ha chiesto perdono alla famiglia per il delitto. La sua ultima lettera risale al maggio dell’anno scorso, mandata nel giorno in cui è morto il padre di Pamela Mastropietro. Ma quella richiesta di perdono è così difficile da accogliere per la mamma, a fronte di quello che definisce “un crimine così disumano e demoniaco”.

LA BATTAGLIA DI ALESSANDRA VERNI PER LA GIUSTIZIA

Per Alessandra Verni è arrivato, però, il momento di affrontare in maniera costruttiva il suo dolore, quindi ha chiesto di incontrare Innocent Oseghale in carcere per provare a comprendere come sia arrivato a compiere l’omicidio. Quello che la mamma di Pamela Mastropietro ha deciso di intraprendere è senza dubbio un cammino doloroso, d’altra parte è fermamente convinta dell’utilità di questo incontro. La donna ha assicurato di non essere alla ricerca della vendetta per quel crimine terribile, ciò che vuole è verità e giustizia, tramite le quali può trovare pace.

Non sarà facile per nessuno dei due, ma sente di dover costruire anziché distruggere. Inoltre, quell’incontro può essere anche l’occasione per verificare se il pentimento dell’assassino è vero. Quindi, auspica che approfitti della giustizia riparativa per incontrarla. Se il pentimento è vero e sincero, allora per Innocent Oseghale è arrivato il momento di raccontare tutto: “Non ha più nulla da perdere”. Infine, potrebbe aiutare gli inquirenti a trovare gli “altri mostri là fuori”, per fermarli e far sì che non facciano male ad altre ragazze.