Tutto su Alessandro Canino

Alessandro Canino è nato il 14 settembre 1973 ed è diventato popolare grazie al brano “Brutta” presentato al Festival di Sanremo, nel 1992, nella sezione Novità. Pur essendosi classificato al sesto posto, con quel brano, Canino ha ottenuto un grandissimo successo e, ancora oggi, la canzone è conosciutissima da tutti. un Telegatto come rivelazione musicale dell’anno. Successivamente ha partecipato al Festival di Sanremo tra i Big con i brani “Tu tu tu tu” e “Crescerai”.

Nel corso degli anni ha continuato a lavorare nel mondo della musica partecipando anche a diverse trasmissioni televisive come “Domenica In”, “Quelli che il calcio”, “Avanti un altro” e “Ora o mai più”. Attualmente, lavora nella musica portando in giro i suoi live ed esibendosi, spesso, anche in compagnia della figlia Guya.

Alessandro Canino: come è nata la passione per la musica

Alessandro Canino ha cominciato a respirare musica sin da quando era piccolo. Dei suoi genitori non ci sono molte informazioni anche se a svelare qualche dettaglio in più è stato lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni del portale Musicando live.

“La passione per la musica esiste da quando sono nato. La mia famiglia respira musica da sempre. All’età di 5-6 anni ho iniziato a studiare pianoforte, anche se la mia vera passione era per la batteria. Ho cominciato a fare pianobar molto presto e dopo qualche anno è arrivato il primo Sanremo. Firenze, la città dove vivo, in quel periodo attraversava un periodo importante. Stiamo parlando degli anni ’90. Il mio primo festival, infatti, l’ho fatto a 18 anni”, ha raccontato l’artista che oggi condivide la sua passione con la figlia per la quale ha scritto il brano “Io fino a te”.

