A Quarto Grado si torna a trattare il caso della morte della povera Giulia Tramontano, la ragazza uccisa a Senago dal suo fidanzato, Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all’ergastolo. Il talk di Rete Quattro ha mandato in onda dei messaggi inediti fra lo stesso Alessandro Impagnatiello e la sua amante, la ragazza che lavorava con lui in un bar di Milano e a cui l’assassino aveva giurato di fatto amore eterno una settimana prima di ammazzare Giulia.

Sono le 13:26 di sabato 27 maggio del 2023, quando A, appunto l’amante, scrive ad Alessandro Impagnatiello “Dobbiamo parlare”, avendo deciso di incontrare Giulia Tramontano (incontro che effettivamente ci sarà, come confermato anche dalle telecamere di sicurezza) e sbugiardare appunto il traditore.

ALESSANDRO IMPAGNATIELLO, LE ORE PRECEDENTI L’OMICIDIO

Lei la chiama alle 14:38, le due donne parlano per 8 minuti, dandosi appuntamento a Milano sotto l’albego in cui Alessandro e A, lavorano. Alle 14:47 A scrive di nuovo al barman e lo smaschera in una chat via WhatsApp che Quarto Grado ha svelato in esclusiva. La ragazza scrive ad Alessandro Impagnatiello: “Quando arrivo scendi così parliamo cinque minuti”. e lui replica: “Ma veramente ti metti a chiamare Giulia? Ma veramente?”.

Lei risponde: “Ovvio, pensavi che ti credessi? So tutto, come anche lei lo sa, pensavi di prenderci per il cu*o ancora, basta il tuo gioco è finito”. A inoltra quindi un messaggio ad Impagnatiello che le ha inviato Giulia: “Alessandro è il padre di mio figlio”, andando a smentire la tesi dello stesso barman che aveva invece spiegato che il figlio che la Tramontano aspettava non fosse suo.

ALESSANDRO IMPAGNATIELLO, L’AMANTE: “MI FAI SCHIFO…”

Quarto Grado manda quindi in onda altri messaggi inviati dalla ragazza ad Alessandro, che si sente ovviamente tradita: “Mi fai schifo, lurido bastar*do” e lui “Ne parliamo a voce tutti assieme”, “non vedo l’ora” dice lei, e lui: “Perfetto, finalmente definiamo tante cose”, e ancora. “Fammi un piacere, ne parliamo domani prima di iniizare a sparlare di me con chiunque tu voglia?”.

Sono le 15:22 ma questi ultimi messaggi la ragazza non risponde in quanto ha già deciso di incontrare Giulia nonostante la richiesta di Alessandro. Alle 16:57 la telecamera immortala a Milano l’incontro fra le due donne. Alle 19:06 Giulia torna a casa e pochi minuti più tardi verrà uccisa con 37 coltellate. Alle ore 22:12, con il corpo di Giulia ancora in casa, Alessandro riprende a scrivere all’altra donna, implorando un incontro con lei.

ALESSANDRO IMPAGNATIELLO SCRIVE INSISTENTEMENTE AD A

“Per l’ultima volta dobbiamo parlare, mi devi solo ascoltare e poi puoi fare quello che vuoi”. Lei replica: “Quando? Tanto domani hai detto che parliamo noi 3”, e lui risponde: “Dopo, intanto dobbiamo parlare, basta, voglio definitivamente mettere un punto e chiarire tante cose, non posso passare per ciò che non sono, basta, ti aspetto sotto casa o ti passo a prendere dimmi tu”.

La ragazza però non accetta l’incontro solo con Alessandro Impagnatiello, vuole che sia presente anche Giulia, infatti risponde: “E Giulia dov’è? Voglio parlarti con lei presente”, e lui risponde. “Certo parleremo anche con lei”, e A risponde: “Falla venire, dopo, parliamo insieme e poi basta”, e Impagnatiello risponde: “Verrà domani, ora sta dormendo”, “Allora facciamo direttamente domani, parliamo tutti insieme, ci diciamo tutto”

ALESSANDRO IMPAGNATIELLO AD A: “DOPO HO BISOGNO DI VEDERTI”

Ma lui insiste: “Dopo ho bisogno di vederti, sono distrutto, solo ascoltarmi e basta“, ma lei: “Non capisco il bisogno di parlare questa sera oppure svegliala e dille di venire anche lei”, ma lui non risponde e Alessandro poi aggiunge: “Ho già parlato con lei, basta voglio anche io ritrovare la pace, voglio solo parlare con te, nulla di più, chiamami per favore”, ma A non risponde allora lui va sotto casa dell’amante, così come immortalato dalle telecamere di viale Certosa a Milano all’1:57.

La ragazza riuscirà a sottrarsi a quel confronto facendosi accompagnare da un amico e parlerà dal barman solo da una finestra: ma cosa voleva il barman dopo aver ucciso Giulia? Si può ovviamente pensare male, magari che Alessandro Impagnatiello volesse uccidere anche l’amante? Ed è forse per questo che la giovane ragazza non ha voluto incontrarlo di persona, che temesse per la propria incolumità? Ovviamente sono solo supposizioni e la verità non verrà mai galla ma vedendo come è finita per la povera donna di Senago forse è stato un bene che A si sia sottratta fisicamente a quel vis a vis “chiarificatore”.