Chi è Alessandro Sibilio, l’atleta in finale alle Olimpiadi di Parigi 2024: ripescaggio per la staffetta 4X400

La qualificazione alla finale della staffetta 4×400 maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata a dir poco avventurosa. L’Italia è entrata in finale attraverso un ripescaggio. Gli azzurri nella seconda batteria avevano concluso al quarto posto con un tempo di 3:00.26, fuori dal gruppo dei migliori del mondo per soli 18 centesimi. Poi è arrivata la squalifica per la squadra nigeriana: il primo frazionista, Emmanuel Ojeli, ha pestato la linea che delimita la propria corsia, incorrendo nella sanzione. Ed adesso Edoardo Scotti, Luca Sito e Vladimir Aceti e Alessandro Sibilio sono pronti a giocarsi la vittoria nella finale che verrà disputata questa sera alle 21.00.

Nella staffetta azzurra c’è anche Alessandro Sibilio, chi è? Classe 1999 è nato e cresciuto a Napoli in una famiglia di sportivi, il padre Sergio è un docente dell’Unina di Aversa di Ingegneria meccanica, ma ha giocato a ottimi livelli sia a calcio che a basket, mentre le due due sorelle gemelle, Sara e Francesca, sono entrambe laureate. Sara, inoltre, è anche un’ex giocatrice del Napoli femminile. Alessandro sin da piccolo si appassiona allo sport, prima al nuoto e al basket e poi all’atletica. Nel 2016, a 17 anni, vince il Campionato europeo under 18 nei 400 hs, doppiandolo con un argento agli Europei under 20 di Rieti dell’anno successivo. Intanto ha anche ottimi risultati in staffetta 4×400, vincendo Europei e Mondiali under 20 nel 2018, per poi passare tra i senior e vincere subito il Campionato italiano dei 400 hs.

Alessandro Sibilio ha una fidanzata? Massimo riserbo sulla sua vita privata

Alessandro Sibilio negli ultimi due anni ha avuto non pochi problemi fisici ma il 2024 sta andando bene (non benissimo perché gli ultimi appuntamenti sono saltati ancora una volta per piccoli infortuni). A giugno Sibilio ha finalmente vinto l’argento agli Europei di Roma, dietro l’inarrivabile Warholm e con 47’’50 ha stabilito il nuovo record italiano dei 400 hs. Riguardo la sua vita privata, invece, non si sa molto. Alessandro Sibilio ha una fidanzata? La sorella Sara in una recente intervista ha lasciato intendere di no rivelando: “È tutto casa e chiesa”. E nei suoi social non ci sono scatti e foto che fanno pensare al contrario.