Chi è Alessandro Sibilio, atleta italiano in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024

Alessandro Sibilio è uno dei promettenti atleti in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024 per l’Italia. Campione dei 400 metri a ostacoli, Alessandro è nato a Napoli il 27 aprile 1999 da una famiglia appassionata di sport ma che ha fatto anche della cultura la sua cifra. Suo padre Sergio è un docente dell’Unina di Aversa di Ingegneria meccanica, ma ha anche giocato a ottimi livelli sia a calcio che a basket. Alessandro ha anche due sorelle gemelle, Sara e Francesca, entrambe laureate ma la prima citata è anche un’ex giocatrice del Napoli femminile.

È proprio la sorella Sara ad aver rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha parlato degli esordi del fratello Alessandro Sibilio: “Ha iniziato sin da piccolo, intorno agli 8-9 anni, ad appassionarsi – ha raccontato –. Gli piaceva correre. Il Virgiliano è stata la sua casa, poi tanti problemi anche per reperire gli attrezzi e gli ostacoli. Si allena allo stadio Maradona, ma ha girato diversi campi…”

Alessandro Sibilio ha una fidanzata? Cosa dice la sorella Sara

Non sono mancate, dunque, difficoltà per Alessandro Sibilio, che non è stato comunque fermato dagli ostacoli nei suoi allenamenti. Oggi è, infatti, uno degli atleti italiani più promettenti, che ha conquistato il record italiano e l’argento europeo nella sua disciplina. Riuscirà a conquistare una medaglia anche alle Olimpiadi di Parigi?

Parlando infine di vita amorosa, non sappiamo con certezza se Alessandro Sibilio abbia una fidanzata oppure sia single. Dai suoi social non appaiono foto con una persona speciale, e in aiuto ci viene ancora una volta la sorella Sara che, nella stessa intervista, di suo fratello ha detto: “È tutto casa e chiesa”.

