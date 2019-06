Allarme integratori dalla Cina/ All’interno principi attivi di Cialis e Viagra

È stato lanciato l‘allarme per alcuni integratori che provengono dalla Cina e che al suo interno contengono i principi attivi di Cialis e Viagra. A pubblicarne un annuncio è direttamente il Ministero della Salute che evidenzia come sei integratori contenessero sildenafil e tadalafil invece che gli ingredienti a base di piante segnalati in etichetta. Il tutto è stato segnalato anche dalla Spagna dove il sistema di allerta rapido (Rasff) ha indicato di fare attenzione anche nel nostro paese. L’azienda che distribuisce questi integratori è la Marco Cordone Spani con sede in calle Argentina Galte III 319 a El Medano (Tenerife). Sicuramente chi li ha acquistati deve dunque fare molta attenzione a consumarli e sarebbe consigliato riportarli al punto d’acquisto.

Allarme integratori dalla Cina: i dettagli

Gli integratori provenienti dalla Cina che hanno generato allarme per la presenza dei principi attivi di Cialis e Viagra sono quelli che portano marchi: Bull Extreme, Devit solo piante, Devit Forte, Torexan, BioAcVit e BioAcVit Extra Forte. Fino a questo momento però la Spagna non ha trasmesso al nostro paese le liste di distribuzione dei prodotti in questione. Il Ministero della Salute ha specificato come non si debbano consumare gli integratori in questione. I consumatori italiani, purtroppo, possono acquistarli ancora oggi direttamente online. Al momento infatti la vendita non è stata ancora sospesa anche se molto presto potrebbero esserci delle novità in merito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA