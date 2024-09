La calda estate che abbiamo appena vissuto sembra aver già lasciato il posto ad un autunno che – pur non essendo ancora ufficialmente arrivato – si presenterà con una serie di eventi meteorologici piuttosto intensi e pericolosi, tanto che la Protezione civile ha già diramato un’allerta meteo arancione (gialla su alcune regioni, ma ci arriveremo a breve) per la giornata di oggi, domenica 8 settembre 2024: l’idea è che fin dalle primissime luci dell’alba temporali, venti e lievi grandinate torneranno a sferzare la nostra bella penisola specialmente nelle regioni centrosettentrionali, per poi spostarsi progressivamente anche verso Sud.

Lourdes: inondata la grotta delle apparizioni/ Video: esondato il fiume Gave de Pau per le forti piogge

Partendo proprio dal bollettino dell’allerta meteo della Protezione civile, le aree di maggiore criticità (classificata con l’arancione e un rischio definito ‘moderato’) saranno soprattutto sei: tra Lombardia, Liguria, Emilia e Toscana gli occhi saranno puntati soprattutto sul rischio di piogge e precipitazioni abbondanti e diffuse; mentre all’appello si uniscono anche il Friuli e il Veneto che – con le sole Toscana e Lombardia – potrebbero andare incontro a problemi idrogeologici come l’esondazione di Lambro e Seveso a cui abbiamo assistito solamente pochi giorni fa.

Allerta meteo arancione in Lombardia oggi 6 settembre/ Gialla in 6 regioni, maltempo: nel torinese 1 disperso

Al contempo – definisce sempre la Protezione civile – all’allerta meteo arancione se ne aggiungerà anche una gialla che coinvolgerà buona parte delle aree più a Nord di Lombardia, Liguria, Friuli e Veneto, estendendosi anche al Sud dell’Emilia, della Toscana e del Piemonte per coinvolgere infine anche Marche, Umbria e Sardegna.

Oltre all’allerta meteo, cosa ci dicono le previsioni per la giornata di oggi: temporali, venti e possibili grandinate tra Nord, Centro e Sud

Insomma, sembra decisamente chiaro che il ritorno del maltempo sulla nostra bella penisola sia un fatto – purtroppo – assodato e con il sempre possibile peggioramento progressivo del quadro il nostro invito (specie si vivete in alcune delle aree più a rischio) è quello di controllare periodicamente il bollettino ufficiale della Protezione civile sull’allerta meteo per evitare di farvi cogliere impreparati ed essere sempre informati su tutte le novità; così come un occhio andrebbe tenuto anche alle previsioni delle varie Agenzie regionali per la protezione ambientale, meglio note con la sigla ‘Arpa’.

Tromba d'aria a Marina di Grosseto, video maltempo Toscana/ Distrutto uno stabilimento balneare

Nel frattempo, aspettando di vedere come si evolverà il quadro meteorologico e la mappa dell’allerta meteo, vi lasciamo anche le previsioni per la giornata di oggi iniziata – riportano gli esperti di 3bmeteo – con alcuni temporali tra Piemonte, Liguria e Toscana che apriranno le porte ad un pomeriggio in cui il maltempo scivolerà rapidamente verso buona parte delle regioni settentrionali con il rischio di allagamenti praticamente ovunque.

Sempre nel pomeriggio (come d’altronde riporta anche il bollettino dell’allerta meteo) alcuni rovesci temporaleschi coinvolgeranno anche Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, oltre alla Sardegna che sarà protagonista di un lieve nubifragio soprattutto nella tarda serata e in prima nottata; il tutto ovviamente accompagnato da un calo repentino delle temperature che – specialmente nelle aree più a Nord delle regioni settentrionali – costringerà alcuni ad indossare i primi cappotti leggeri dell’anno.