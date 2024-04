Amici 2024, Sarah vince la gara inediti: battuti Petit, Martina e Mida/ Holden grande assente, la classifica

Amici 2024, Sarah Toscano é la preferita al televoto: battuti Mida, Petit, Martina e Holden é non classificato

S’infiamma la competizione tra i talenti ballerini e cantanti di Amici 2024, con Sarah Toscano che sbaraglia la concorrenza di canto schierata contro Martina Giovannini, Petit, Mida, al netto Holden. L’occasione é la gara inediti cui Holden non prende parte per la scelta di prendersi del tempo finalizzato per la produzione del suo progetto musicale.

Dustin Taylor: "Sono otto mesi che non vedo nussuno"/ Lo sfogo ad Amici 2024 commuove

Alla gara inediti disputata al cospetto delle votazioni del pubblico da casa, dove i competitor partecipano con i rispettivi nuovi inediti presentati ad Amici, Sexy magica, Niente come te, Mammamí, Que Pasa, Sarah Toscano risulta essere la prima classificata con il 36% delle votazioni. Come si evince nel daytime di Amici in onda il 26 aprile 2024 sulle reti TV e Streaming Mediaset.

Giuseppe Giofrè scappa dallo studio di Amici 2024/ Colpa di un bacio: corsa tra il pubblico e...

Martina Giovannini rischia grosso, alla gara inediti: é lei l’ultima classificata!

A seguire, nella classifica dell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico, habemus poi Petit secondo classificato quotato al 29% delle votazioni. Terzo podio per Mida (al centro di una querelle contro Petit) che con il nuovo inedito Que Pasa é schierato nell’ordine di gradimento del televoto con la votazione pari al 22%. Quarto classificato, per le votazioni che giungono dall’occhio pubblico al televoto, é invece Martina Giovannini, le cui citazioni in favore sono alla risicata percentuale del 13%.

Amici 23 Serale 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 27 aprile: Malgioglio critica Petit

Insomma, se la gara del serale di Amici 2024 dipendesse dalle votazioni del pubblico da casa al televoto Martina Giovannini sarebbe la concorrente più a rischio eliminazione. Sarah Toscano,invece, l’elemento preferito, nell’ambito del circuito canto competitor al ballo.

Il giudice Cristiano Malgioglio compie gli anni!

Nel frattempo, nell’attesa della sesta puntata serale di Amici 2024, il giudice Cristiano Malgioglio compie gli anni nella scuola di Maria De Filippi, ricevendo una sorpresa a dir poco emozionante. La produzione del talent show sorprende il giudice festeggiato, con la conduttrice Maria De Filippi che invita ad una cena al chiaro di Luna proprio lui, Cristiano Malgioglio.

La classifica televoto, Mida e Petit si raccontano, una lezione speciale per gli allievi, una sorpresa per Dustin e… Clicca qui e rivedi subito la puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/q8D0VGz8Gi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 26, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA