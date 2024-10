Il programma di Rai Uno Storie Italiane ha aperto stamane con il caso di Anastasia Ronchi, la giovane sorella di Micol, che è scomparsa da un mese da Viareggio. La novità dell’ultima ora è che i genitori di Anastasia Ronchi sarebbero stati vittime di una estorsione. Un personaggio misterioso ha infatti inviato un messaggio alla mamma e al papà della giovane, dicendo di sapere dove si trovasse la ragazza, ma chiedendo in cambio del denaro.

“Sua figlia è ammalata quindi nel tempo le cose potrebbero peggiorare per lei”, e ancora: “Ti darò l’indirizzo e tutte le informazioni su come e dove è stata tenuta ma dovrai procurarmi 300 euro, allora ti aiuterò a salvare tua figlia, tieni presente che tua figlia sta peggiorando, ha bisogno di cure urgenti, mi spiace chiederti questi soldi ma ne ho davvero bisogno e sono disposto ad aiutarti a riprendere tua figlia”. Il messaggio si conclude con: “Ti darò l’indirizzo e la foto dell’uomo che è con tua figlia, stai certo che ti aiuterà a far arrivare tua figlia”.

ANASTASIA RONCHI SCOMPARSA, IL PAPA’: “SI TRATTA DI UNA TRUFFA”

Secondo Eleonora Daniele si tratterebbe di una classica truffa, un tentativo di estorsione, una persona senza scrupoli che chiede solo soldi. In collegamento con il programma anche il papà di Anastasia Ronchi, che la pensa esattamente allo stesso modo.

“Questo signore non sa nulla di Anastasia, ha raccolto informazioni che sono alla portata di tutti. Il telefono è irraggiungibile perchè è internazionale, numero non attivo ma attivo solo quello su WhatsApp, è una scheda africana, impossibile rintracciarlo. Anche se il linguaggio è estremamente corretto la scheda arriva dal Sud Africa, ma questo signore non sa nulla, anche il discorso delle condizioni di salute di mia figlia… Anastasia non ha bisogno di un intervento chirurgico, quindi secondo noi è solo un tentativo goffo di estorcerci dei soldi e noi abbiamo segnalato immediatamente il tutto alla questura”.

ANASTASIA RONCHI SCOMPARSA: “NEI PRIMI 4 MESI DEL 2024 5.000 MINORI SCOMPARSI”

In studio a Storie Italiane, aggiungono: “Nei primi 4 mesi di quest’anno i minori scomparsi sono stati oltre 5.000 ed è normale che i truffatori vadano a colpire le persone più fragili”. Anastasia Ronchi si troverebbe da un mese in compagnia di una persona poco raccomandabile: “Non ne siamo certi al 100% ma questo signore è scomparso dalla città dal 3 di settembre”, quindi esattamente il giorno che è sparita Anastasia.

Si tratta di un uomo di 42 anni senza tetto e tossicodipendente: “E’ un personaggio homeless – aggiunge il padre – si è lavato l’ultima volta 25 anni fa ed ha dei precedenti penali. Con me Anastasia ha sempre avuto un atteggiamento prudenziale, con la madre si era invece aperta e si era confidata, dicendole che quest’uomo fosse l’amore della sua vita e questo è scioccante ed incredibile”.

ANASTASIA RONCHI SCOMPARSA: “ABBIAMO SEGNALAZIONI IN VARIE ZONE DELLA TOSCANA”

Anastasia Ronchi era già sparita a dicembre, sempre allontanatasi con questa persona, prima di tornare a casa, ma ora i genitori sono ancora più preoccupati in quanto non si hanno notizie da esattamente un mese. “Abbiamo avuto delle segnalazioni in Versilia – aggiunge il padre – e questo signore usa roba e la spaccia, e poi dovrebbe presentarsi al Sert giornalmente, quindi chi glielo da il metadone?”.

“A dicembre lei si era allontanata ma non era scappata – ha continuato il padre – con questo signore, forse si sono visti di nascosto, ma dopo nove giorni Anastasia era tornata e la cosa è rientrata ma in questo caso la situazione è diversa. I carabinieri e la polizia stanno facendo il loro lavoro e ci stanno vicini, giornalmente verificano posizioni e i posti che questo signore frequenta. Abbiamo avuto diverse segnalazioni abbastanza attendibili in varie zone della Toscana quindi si spostano per non farsi vedere. Mia moglie è distrutta ma io devo mantenere la lucidità”.