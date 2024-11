Sarà lo chef stellato Andrea Aprea a cucinare per la cena di gala che si terrà il prossimo 7 dicembre 2024 a Milano, in occasione della Prima della Scala. In concomitanza con l’apertura della stagione teatrale di maggior prestigio d’Italia, il bistellato campano, originario di Napoli, cucinerà le proprie prelibatezze ai fortunati invitati che presenzieranno appunto alla cena post Prima del teatro meneghino. Andrea Aprea è lo chef proprietario dell’omonimo ristorante che si trova in quel di Corso Venezia a Milano, a circa un paio di chilometri quindi da La Scala, e che gode di ben due stelle Michelin, uno dei locali di maggior prestigio del capoluogo lombardo, e non solo.

Come si legge su Gambero Rosso, il suo menù per la cena del 7 dicembre (che quest’anno cadrà di sabato) sarà ispirato all’opera che verrà eseguita proprio alla Scala per la Prima, leggasi la Forza del Destino, e precisamente alla figura di Giuseppe Verdi, che era un immenso compositore ma anche un uomo molto legato alla convivialità e ai sapori della sua terra.

CHEF ANDREA APREA E LA CENA ALLA PRIMA DELLA SCALA: LE PORTATE

Ma cosa si mangerà alla cena della Prima? Gambero Rosso spiega che il menù di chef Aprea sarà diviso in quattro diverse proposte di finger food, quindi stuzzichini da mangiare con le mani e in un solo boccone. Si tratta precisamente di baccalà con morbido di pata, pomodoro giallo assieme a pane croccante e lardo, ma anche zuppa di pane con spalla di San Secondo e infine della focaccia ai semi di finocchio con pancetta di Piacenza.

Si tratterà ovviamente di un primo assaggio al vero menù che comincerà ufficialmente con un risotto mantecato al Grana Padana e con l’aggiunta di funghi e sottobosco. Di secondo, invece, spazio al vitello lessato, con glassa di pepe nero e mostarda di Cremona e cavoletti.

CHEF ANDREA APREA E LA CENA ALLA PRIMA DELLA SCALA: LE SUE PAROLE

E infine il dessert, che come da tradizione natalizia e milanese prevede il Panettone, però il “modello 2.0”, omaggiando appunto alla tradizione ma in chiave moderna. Andrea Aprea si è detto ovviamente onorato dal poter firmare il menù della cena di gala a corredo della Prima della Scala, ricordando di essere a Milano da più di dieci anni (precisamente 14), e di sentirsi sempre più legato al capoluogo lombardo.

Per lui l’appuntamento del 7 dicembre sarà quindi un traguardo emozionante, ma anche una grande responsabilità, visto che di fronte avrà centinaia di invitati, la creme de la creme di Milano e non solo. Ma dove si terrà la cena? Sarà ospitata dalla Società del Giardino e la sua gestione sarà affidata a Caffè Scala, come avviene da dodici anni a questa parte. In totale ci saranno 60 camerieri, 30 sommelier, 7 maitre, 10 addetti alla movimentazione e soprattutto un pubblico di ben 550 ospiti: un evento assolutamente sontuoso.