La seconda passerella del Festival Venezia 81 – iniziato solamente ieri, mercoledì 28 agosto 2024 – ha visto come protagonista indiscussa Angelina Jolie che già ieri aveva incantato telecamere, fotografi e – soprattutto – fan presentandosi nel capoluogo veneto con un singolare trench beige firmato da Christian Dior a metà tra il taglio più classico e l’innovazione data dal dettaglio delle mezze maniche; mentre oggi il look (uno chiffon color cioccolato impreziosito da una rete sul busto e da spalline morbide) è stato firmato da Saint Laurent.

La presenza di Angelina Jolie a Venezia – quasi ovviamente – non è affatto casuale perché proprio oggi verrà trasmesso il film ‘Maria’ che la vede protagonista assieme a Pierfrancesco Favino, Valeria Golino, Rohrwacher, Bilginer, Smit-McPhee e Ashfield: una pellicola firmata da Pablo Larraín e che rappresenta un po’ il terzo capitolo della trilogia cinematografica dedicata alle grandi donne del passato; incentrata sugli ultimissimi anni di vita di Maria Callas dopo le prime due dedicata e Jackie Kennedy e a Lady Diana.

Come racconta il Corriere, Jolie durante la sua permanenza veneziana alloggerà (assieme ad una buonissima parte dei suoi colleghi) all’Hotel Excelsior; mentre dopo l’annuncio della sua partecipazione al film ‘Maria’ aveva detto di voler prendere “molto seriamente la responsabilità”, promettendo di metterci “tutto il mio impegno” e di cercare di rendere al meglio “giustizia all’intensa storia” della Callas. Doverosi ed immancabili anche i ringraziamenti a Larraín – definito “un regista che ammiro da tanto tempo” – e allo sceneggiatore Steven Knight che le ha permesso di realizzare “un sogno“; ma spetterà ai giudici decidere se la famosissima attrice (e tutto l’entourage) sarà riuscita a convincerli al punto di aggiudicarsi il leone alato d’oro.

