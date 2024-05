Atalanta, Roma e Fiorentina in Europa/ Il Bayer vuole vendicarsi, a Marsiglia c’è pessimismo (2 maggio 2024)

ITALIANE IN CAMPO, SOLO L’ATALANTA IN TRASFERTA

Archiviata la due giorni di Champions League che purtroppo non ci vede protagonisti con nessuna squadra, il giovedì sembra molto un turno infrasettimanale di Serie A con ben tre squadre in corsa per vincere l’Europa League e la Conference League. Stiamo parlando naturalmente di Roma e Atalanta più la Fiorentina in questo tris azzurro.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BRUGES/ Quote: Nico Gonzalez in copertina (oggi giovedì 2 maggio 2024)

In Europa League i giallorossi ospitano il Bayer Leverkusen, squadra ancora imbattuta in questa stagione, mentre l’Atalanta fa visita al Marsiglia al fatiscente stadio Vélodrome. Può esserci dunque una finale tutta italiana se De Rossi e Gasperini riusciranno a strappare il pass in queste semifinali. In Conference League invece la Fiorentina scende in campo al Franchi per affrontare il Bruges: l’eventuale ultimo atto verrà giocato contro l’Aston Villa o l’Olympiakos, impegnate nell’altra semifinale con andata in Inghilterra e ritorno in Grecia.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA ATALANTA/ Quote, il veterano Aubameyang (Europa League, 2 maggio 2024)

ROMA-BAYER LEVERKUSEN: SETE DI VENDETTA

Dopo aver sfiorato l’impresa lo scorso anno, arrendendosi solo ai calci di rigore contro il Siviglia, la Roma vorrà riprendersi la propria rivincita europea. Ma a proposito di rivalsa, davanti a sé ci sarà proprio quel Bayer Leverkusen che nel 2023 venne eliminato grazie alla rete decisiva di Bove all’andata e una grande prova difensiva in un ritorno da 23 tiri a 1 per le Asprine. Piccola parentesi: le squadre si sfidarono anche nel 2015 durante la fase a gironi e in un pazzo 4-4 alla BayArena, De Rossi fece due gol.

Tornando al match dell’anno scorso, era tutt’altroBayer Leverkusen. Azmoun ora in giallorosso ma all’epoca titolare in rossonero, ma Xabi Alonso già in panchina che probabilmente mai si sarebbe pensato ad una stagione 2023/2024 simile con i tedeschi imbattuti e a tratti davvero imbattibili come dimostrano le 15 reti segnate dopo il 90esimo. Una squadra che non muore mai e che De Rossi ha detto apertamente di apprezzare molto, sia i giocatori in sé che il tecnico Xabi Alonso. Anche il tecnico spagnolo ha lodato a più riprese De Rossi, ma in campo ci sarà tanta battaglia agonistica in ogni caso.

FINALE COPPA ITALIA 2024/ Juventus, un trofeo per salvare la stagione (Atalanta permettendo)

MARSIGLIA-ATALANTA: L’EX NON HA ALCUN DUBBIO

L’Atalanta è pronta a sfidare il Marsiglia in una semifinale molto interessante. I francesi stanno vivendo una seconda parte di stagione sull’ottovolante, con continui e bruschi cambi di direzione. Nel 2024 la prima vittoria in campionato è arrivato solo il 25 febbraio dopo cinque risultati di fila senza vittoria. Dopodiché l’OM ne ha vinte quattro di fila tra Ligue 1 e l’andata degli ottavi contro il Villarreal prima di perdere (senza conseguenze) il ritorno e uscire sconfitto da altre quattro partite consecutive.

Attualmente, il Marsiglia è reduce da tre sfide consecutive senza perdere in campionato, ma i dubbi rimangono. A sollevarli è stato anche Samir Nasri, ex dei marsigliesi, che ha spiegato come l’Atalanta sia una squadra molto forte e che corre tanto, un aspetto che l’OM potrebbe soffrire tantissimo visti i tanti infortunati. In ogni caso, Nasri ha dichiarato che anche se dovessero recuperare tutti, il Marsiglia farebbe tremendamente fatica contro l’Atalanta.

FIORENTINA-BRUGES: I PRECEDENTI CON IL BELGIO

La Fiorentina sfiderà invece il Bruges, un match inedito nella storia della Viola che ha come obiettivo quello di passare il turno per rigiocarsi la finale di Conference League, persa l’anno scorso contro il West Ham sul più bello, sperando in un esito differente. Sono invece quattro i precedenti della Fiorentina contro le squadre del Belgio, alcune che evocano bei ricordo mentre altre passate alla storia come dolorose sconfitte, sia per risultato che per importanza.

L’ultima volta fu il doppio scontro contr il Genk nell’ultimo girone di Conference League con il pareggio all’andata per 2-2 con doppietta di Ranieri e il ritorno a Firenze vincente per 2-1 con il rigore di Nico Gonzalez che era valso il passaggio del turno. L’altra sfida storica con una squadra belga è quella della Coppa Uefa 1984-1985 con il 7-3 totale inflitto dall’Anderlecht a Bruxelles in occasione dei sedicesimi di finale dopo l’1-1 a Firenze e il tennistic0 6-2 a Bruxelles.

© RIPRODUZIONE RISERVATA