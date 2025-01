Avengers: Age of Ultron, film su Italia 1 diretto da Joss Whedon

Lunedì 20 gennaio 2025, la prima serata di Italia 1, alle ore 21:20, prevede la messa in onda del secondo capitolo della saga de The Avengers intitolato Avengers: Age of Ultron. Il film di genere fantascientifico è stato prodotto nel 2015 dai Marvel Studios ed è diretto, così come il capitolo precedente, dal regista Joss Whedon, diventato famoso negli anni ’90 per avere realizzato la serie tv di successo Buffy l’ammazzavampiri.

La colonna sonora è opera di Brian Tyler, compositore conosciuto per le musiche di Iron Man 3 e di diversi capitoli della saga di Fast & Furious, e di Danny Elfman, cantante e compositore noto per il suo lungo sodalizio artistico con il regista Tim Burton.

Il cast principale del film Avengers: Age of Ultron vede il ritorno degli attori del precedente capitolo, ovvero: Robert Downey Jr. “Tony Stark / Iron Man”, Chris Hemsworth “Thor”, Chris Evans “Steve Rogers / Captain America”, Scarlett Johansson “Natasha Romanoff / Vedova Nera”, Jeremy Renner “Clint Barton / Occhio di Falco” e Mark Ruffalo “Bruce Banner / Hulk”.

Nuovamente sullo schermo anche la star hollywoodiana Samuel L. Jackson, che compare nei panni di “Nick Fury”, mentre per la prima volta arriva un personaggio già presente nella saga di “Iron Man”, ovvero “James Rhodes / War Machine” interpretato da Don Cheadle.

La trama del film Avengers: Age of Ultron, le insidie dell’intelligenza artificiale

Avengers: Age of Ultron è ambientato nell’Europa orientale, più precisamente a Sokovia. Qui, il Baroke Strucker è riuscito ad entrare in possesso dello scettro di Loki e sta portando avanti alcuni esperimenti su diverse cavie umane.

Gli Avengers si trovano così di fronte due gemelli, Pietro e Wanda Maximoff, che, con loro grande stupore, sono dotati di poteri straordinari. Dopo averli sconfitti a fatica, riescono a recuperare lo scettro e a metterlo al sicuro. Stark e Banner, però, si rendono conto che all’interno di questo oggetto è presente un AI e decidono di sfruttarla per completare il programma di difesa della Terra denominato “Ultron”.

Durante i festeggiamenti per la loro vittoria, però, Ultron si attiva e, rubato lo scettro, ritorna da Strucker.

Il piano dell’intelligenza artificiale è ben presto chiaro: costruire un esercito di droni e sfruttare il potere dei gemelli Maximoff per sterminare l’umanità.

Gli Avengers tentano di fermarli ma Wanda provoca negli eroi una serie di visioni terribili, provocando una furia devastante in Banner. Il gruppo di protagonisti è davvero in difficoltà, solo l’arrivo di Nick Fury dà di nuovo loro la forza di reagire. Intanto Ultron costringe la dottoressa Helen Cho a realizzare per lui un corpo perfetto in cui trasferire la sua coscienza. Solo l’arrivo di Thor, che ha scoperto alcune importanti informazioni sullo scettro, permetterà agli Avengers di trovare una strada per sconfiggere questo terribile nemico.