AVVERSARIA ROMA PLAYOFF EUROPA LEAGUE: VIA AL SORTEGGIO!

Tra pochissimo scopriremo il nome dell’avversaria Roma nei playoff di Europa League, dobbiamo allora osservare che pure nella scorsa stagione i giallorossi ebbero il doppio impegno nel mese di febbraio, anche se il regolamento era differente. La Roma infatti era arrivata seconda nel proprio girone di Europa League alle spalle dello Slavia Praga e di conseguenza aveva dovuto disputare lo spareggio con una delle “retrocesse” dalla Champions League, che furono gli olandesi del Feyenoord.

Fu una doppia sfida molto complicata, con un doppio pareggio per 1-1 e la Roma costretta a rimontare in entrambe le partite, con il gol di Lukaku dopo quello di Paixão all’andata in Olanda e quello di Pellegrini per pareggiare la rete di Jimenez al ritorno all’Olimpico. Servirono quindi i calci di rigore: proprio Lukaku sbagliò il suo, ma per il Feyenoord gli errori furono due e quindi i giallorossi andarono avanti in un’avventura che sarebbe terminata solamente in semifinale contro il Bayer Leverkusen. Stavolta invece quale sarà l’avversaria della Roma? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DUE OPZIONI MOLTO DIVERSE

Quale sarà l’avversaria Roma nei playoff di Europa League? La risposta arriverà naturalmente dal sorteggio di oggi, venerdì 31 gennaio 2025, ma intanto possiamo dire che la Roma nella fase a gironi ha corso più rischi del previsto, quindi si può essere felici già per quello che magari a inizio stagione sarebbe stato considerato l’obiettivo minimo, raggiunto ieri sera con la bella vittoria contro l’Eintracht, sicuramente una delle migliori prestazioni di un cammino fatto di molti alti e bassi, per cui la Roma nel corso di questi mesi ha sia puntato agli ottavi, sia rischiato di rimanere addirittura fuori dalle prime 24.

Il verdetto alla fine è stato il quindicesimo posto, il che significa che la Roma è affiancata al Viktoria Plzen, sedicesimo, avendo entrambe come possibili rivali o gli ungheresi del Ferencvaros o i portoghesi del Porto, che hanno chiuso rispettivamente al diciassettesimo e al diciottesimo posto la classifica unica. Sulla carta sono i due accoppiamenti più equilibrati, in realtà potremmo osservare che il sorteggio di oggi potrebbe indicare due situazioni ben diverse per quanto riguarda l’avversaria Roma nei playoff di Europa League.

AVVERSARIA ROMA PLAYOFF EUROPA LEAGUE: FERENCVAROS O PORTO?

Dobbiamo aggiungere che in ogni caso Claudio Ranieri giocherà in casa il ritorno essendo testa di serie, ma dobbiamo anche aggiungere che le due opzioni possibili come avversaria Roma non sono di pari livello. Senza sottovalutare il Ferencvaros, che ha disputato un buon girone di Europa League completato dalla divertente vittoria per 4-3 contro l’AZ Alkmaar di ieri sera, è chiaro che il Porto potrà mettere sul piatto molta più esperienza ed abitudine a giocare partite di questo livello, anche se solo la vittoria per 0-1 contro il Maccabi Tel Aviv ha evitato al Porto l’eliminazione immediata.

Uno sguardo tuttavia è inevitabile anche al percorso successivo che attenderà la Roma in caso di successo al playoff, perché negli ottavi ai giallorossi toccherebbe o la prima o la seconda, quindi Lazio o Athletic Bilbao. Quindi è possibile un derby, ma ci sarà tutto il tempo di pensarci: prima ci saranno i playoff, poi venerdì 21 febbraio ci sarà un altro sorteggio e, se la Roma avrà passato il turno, saprà solo quel giorno se l’ostacolo successivo saranno i cugini biancocelesti oppure i baschi.