Bando INPS per studenti universitari/ Fino a 12.500€ di contributi (ultime notizie, 17 luglio 2024)

Chi svolge un egregio lavoro e degno di nota merita di essere premiato. La pensa così l’INPS che ha istituito un bando appositamente pensato per gli studenti universitari che hanno dimostrato di essersi impegnati duramente nel corso percorso di studio.

Nel bando si legge che è possibile accedere ad un contributo fino a massimo 12.500€ da sfruttare nei Collegi Universitari di Merito purché riconosciuti e accreditati dal Mur e nelle strutture quali: CampusX di Chieti, Bari e Roma.

Bando INPS per studenti universitari fino a 12.500€

Per poter aggiudicarsi il bando INPS per certi studenti universitari occorre dover soddisfare alcuni requisiti. Innanzitutto è rivolto soltanto ai figli di pensionati e dipendenti pubblici per permettergli la frequentazione dei corsi di laurea presso i CampusX Roma, i CampusX Chieti e i CampusX Bari.

Il mondo universitario non è facile da dover sostenere né per le numerose prove da affrontare ma soprattutto per i costi necessari al fine di superare il percorso universitario. Il contributo dal valore massimo di 12.500 euro può essere un buon supporto economico da sfruttare nel ciclo accademico.

Il bonus viene garantito anche durante il passaggio dalla laurea triennale a quella magistrale a patto che ci si laurei in tempo e che il passaggio si verifichi nella prima data possibile di immatricolazione.

Per fare domanda è possibile inviarla già dalle ore 12:00 di oggi (martedì 16 luglio 2024) ed entro e non oltre le ore 12:00 del 12 agosto 2024.

Requisiti indispensabili

Per accedere alla misura è indispensabile soddisfare determinati requisiti come citato nel bando INPS, ovvero:

Iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

Pensionati appartenenti alla Gestione Dipendenti Pubblici;

Iscrizione alla Gestione Magistrale;

Iscrizione alla Gestione Postelegranofici.

Le condizioni sopra esposte nell’elenco vanno soddisfate dai genitori dei figli universitari che vorrebbero poter accedere e rientrare nella prestazione sociale elargita dall’INPS.











