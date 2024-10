I bonifici istantanei 2025 cambiano regole. Gli accrediti super veloci a cui siamo abituati oggi, dal prossimo anno dovranno adattarsi ad un nuovo protocollo standardizzato per tutti gli enti finanziari che operano in Paesi facenti parte dell’area Sepa, ovvero Single Euro Payments Area.

Il nuovo protocollo verrà introdotto insieme al Regolamento europeo 886/2024, che prevede la rimozione dei limiti orari e dei giorni d’accredito immediato, contrariamente a quanto avviene oggi con delle restrizioni importanti e talvolta limitanti.

Bonifici istantanei 2025: il nuovo Regolamento europeo

I bonifici istantanei 2025 devono rispettare quanto contenuto nel Regolamento Europeo, ovvero non esisteranno più i limiti orari (l’accredito sarà immediato 24 ore su 24) e né tanto meno delle restrizioni sull’esecuzione in determinati giorni (anche durante le giornate di festa sarà possibile mandare il bonifico istantaneo).

Un’altra novità importante riguarda l’eliminazione dei costi extra, i bonifici istantanei dovranno costare tanto quanto quelli ordinari. Mentre l’importo massimo accreditabile istantaneamente è fissato nell’ordine dei 100 euro.

Il prossimo anno vanno segnate in calendario due date importanti: la prima il 9 gennaio 2025, dove tutte le banche dovranno permettere ai loro clienti di poter ricevere i bonifici immediati (ancora oggi questa funzione non è permessa a chiunque), e l’altra il 9 ottobre 2025, dove scatterà l’obbligo di invio.

Sempre in data 9 ottobre 2025, gli istituti bancari avranno a disposizione una nuova funzione che migliorerà i sistemi di sicurezza, ovvero la “verifica del beneficiario”.

Le banche che non si trovano nell’area Sepa, dovranno adeguarsi ai nuovi obblighi sui bonifici istantanei nel 2027.

La piattaforma Pan europea TIPS

Prende il nome di pan europea TIPS (ovvero TARGET Instant Payment Settlement), è la piattaforma che gestisce circa 500 pagamenti al secondo garantendo una media di 43 milioni di transazioni quotidiane e globali.

Le banche che useranno TIPS non avranno un sovrapprezzo sul suo utilizzo, motivo per cui i bonifici istantanei nel 2025 non potranno costare di più di quelli ordinari, non ci sarà nessun limite orario o giornaliero e l’obbligo scatta per ogni ente bancario.