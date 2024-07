Il bonus per comprare un condizionatore nel 2024 consente di poter recuperare fino a 4 mila euro rispetto alla spesa sostenuta. In un periodo estivo così afoso molti italiani non possono rinunciare all’aria condizionata per far fronte alle temperature molto elevate (specialmente nei posti più umidi).

Anche se oggigiorno è possibile risparmiare sull’acquisto dei condizionatori optando per brand meno diffusi e dalla potenza meno contenute la spesa per molte famiglie italiane resta comunque ingente. E dopo i bonus per le bollette della luce arriva la possibilità di recuperare la spesa per l’impianto di condizionamento.

Bonus condizionatore 2024: come aderire all’incentivo

Per poter accedere al bonus per il condizionatore del 2024 e risparmiare fino al 70% del costo complessivo il Governo ha messo in campo diverse possibilità: dall’ottenimento dell’incentivo tramite il bonus mobili e ristrutturazione all’ecobonus per poi terminare con il Superbonus (al 70% per l’anno in corso).

Bonus condizionatore 2024 con e senza ristrutturazione

Godendo del bonus di ristrutturazione (con spesa minima di 96 mila euro) l’installazione del condizionatore può permetterci un risparmio fino al 70% del costo sostenuto. Fin da subito è possibile abbattere il prezzo di partenza del 50% a patto che il condizionatore sia di classe energetica alta.

Coloro che non vogliono affrontare le spese di ristrutturazione possono optare per il bonus condizionatore intervenendo con la sostituzione del vecchio impianto con l’installazione di un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza.

In questo caso la detrazione Irpef è applicata al 65% e verrà rimborsata in 10 quote annuali di ugual importo.

Altri costi detraibili

In base all’intervento per cui si opta è possibile godere di diverse percentuali da usufruire come detrazioni fiscali: