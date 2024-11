I bonus sociali delle bollette tornano ad essere sbloccati nel 2024. Lo stop era stato sancito dopo degli intensi controlli effettuati dalla Guardia di Finanza a fronte di un numero irrisorio di richieste approvate a favore dei nuclei in disagio economico.

Dall’ARERA giunge finalmente una notizia positiva: sono stati sbloccati 1,7 milioni di euro precedentemente bloccati prima che arrivasse l’esito da parte delle Fiamme Gialle.

Bonus sociali nelle bollette 2024: importi sbloccati

I bonus sociali per le bollette 2024 sono stati nuovamente e per fortuna, sbloccati. Gli incentivi avevano come oggetto delle verifiche, il controllo sui reali requisiti e la successiva approvazione dell’aiuto destinato ai nuclei familiari in condizioni svantaggiate.

La verifica ha richiesto nei dettagli tutti i flussi finanziari di ogni singolo venditore di energia elettrica, così da confrontare le transazioni e il bonus elargito e approvato al potenziale beneficiario.

L’obiettivo – come ci ricorda ARERA – è quello di aiutare le famiglie italiane che si trovano in una situazione di forte disagio economico. E per poter accedere ai requisiti occorre soddisfare una delle due condizioni:

ISEE fino a 9.530€ per i nuclei familiari con meno di quattro figli a loro carico; ISEE fino ad un massimo di 20.000€ per i nuclei familiari con più di quattro figli a loro carico.

Il bonus sociale – qualora venisse garantito – verrebbe elargito per almeno un anno e in modo automatico. Ciò accade nel momento in cui l’INPS trasmette l’ISEE direttamente al Sistema Informativo Integrato a sua volta gestito da Acquirente Unico che conseguenzialmente acquisisce le dovute informazioni dai fornitori di gas ed energia elettrica.

I rispettivi fornitori di energia elettrica e fornitura del gas, avranno l’onere di applicare lo sconto direttamente in bolletta.

Ed è proprio su questo punto che è intervenuta prontamente la Guardia di Finanza, che aveva individuato una serie di società elettriche e di gas che non approvavano i bonus sociali pur essendo in diritto di farlo.