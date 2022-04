Bonus vacanze studenti 2022/ Fare domanda entro il 22 aprile: 2000 euro per soggiorni all’estero

Bonus vacanze studenti 2022: in cosa consiste e come fare domanda

Il bonus vacanze studenti 2022 per soggiorni all’estero è un contributo rivolto ai figli di particolari categorie di contribuenti, che consente di ricevere fino a 2 mila euro per le proprie vacanze formative. Ecco in cosa consiste e come farne domanda.

Bonus vacanze studenti 2022: i requisiti

INPS rende noto che ogni anno ci sono oltre 20 mila bonus rivolti a giovani studenti per soggiorni estivi all’estero. La misura prende il nome di “Estate INPSieme” e consente l’accesso a contributi fino a 2000 euro per vacanze di una o due settimane all’estero. Possono accedere a questo particolare contributo:

i figli, orfani ed equiparati di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione per trascorrere una vacanza ricreativa e culturale;

figli di iscritti alla gestione del Fondo Ipost;

gli studenti che, rispondendo al primo requisito, siano inoltre iscritti nell’anno scolastico 2021 / 2022 al 4° e 5° anno delle scuole superiori;

non aver compiuto 20 anni di età, oppure 23 anni se in condizioni di disabilità, studenti invalidi civili al 100%, e/o figli adottati.

Bonus vacanze studenti 2022: cosa comprende

Le domande per il bonus vacanze studenti 2022 potranno essere inoltrate attraverso il sito INPS, accedendo con le proprie credenziali entro e non oltre il 22 aprile 2022. L’obiettivo della misura è l’apprendimento di una lingua straniera, anche attraverso una vacanza ricreativa. La vacanza dovrà essere programmata per i mesi di giugno, luglio, agosto con rientro fino al 4 settembre 2022.

Tra i paesi in cui potrà essere erogato il bonus rientra l’Italia, i paesi dell’Unione Europea e alcuni paesi extra europei. Il soggiorno potrà essere effettuato in campus, college e altre strutture. In Italia invece vi sono alcune strutture turistiche alberghiere, campus universitari e villaggi turistici convenzionati.

Il contributo copre le spese di vitto e alloggio in via parziale o totale, compresi i corsi di lingua straniera e l’assicurazione di viaggio.

I bonus vacanze studenti 2022 sono in totale 20.348 per un importo massimo di 2.000 euro ciascuno. Questo potrà essere erogato solo ed esclusivamente per le destinazioni previste dal bando. Sarà ripartito in base alla scuola frequentata dallo studente e alla gestione previdenziale di appartenenza del genitore.

