AGGUATO AL CEO DI UNITEDHEALTHCARE

È stato ucciso in strada con un colpo di pistola Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare, azienda Usa che si occupa di assicurazioni mediche. Il manager si trovava all’esterno dell’hotel Hilton a Midtown, a New York, mercoledì mattina quando è stato colpito mortalmente al petto. Stando a quanto riportato da New York Post, che cita la polizia, si è trattato di un attacco mirato. Il manager di 50 anni era arrivato in anticipo, alle 6:46 circa del mattino, per una conferenza, ma è stato sorpreso da un uomo che ha sparato ripetutamente e si è dato alla fuga. Trasportato d’urgenza in condizioni critiche all’ospedale Mt. Sinai, Thompson è stato dichiarato morto.

I poliziotti hanno fatto sapere che al momento non sono stati effettuati arresti e le indagini sull’omicidio sono ancora in corso. In merito all’assassino, è stato descritto come un uomo bianco che indossava una giacca color crema, una maschera nera e scarpe da ginnastica bianche e nere. Inoltre, aveva con sé uno zaino grigio. Alcuni testimoni hanno raccontato al Post che il sospetto era stato avvistato nei pressi dell’hotel, sulla 6th Avenue, mentre si aggirava nei paraggi.

CACCIA ALL’ASSASSINO DI BRIAN THOMPSON

Pare che l’assassino di Brian Thompson non fosse un ospite dell’hotel, ma non è chiaro se avesse altre affari lì. Fonti della polizia, citate dal New York Post, hanno fatto sapere che quando ha individuato il ceo di UnitedHealthcare, l’uomo ha iniziato a sparare da lontano, colpendolo più volte. L’uomo, che era mascherato, è scappato dal vicolo Ziegfeld ed è salito su una bicicletta per proseguire la sua fuga. Ulteriori dettagli li ha forniti CNN, secondo cui l’assassino stava aspettando da tempo l’arrivo del manager, aprendo il fuoco a 6 metri di distanza e sparando più volte.

La CNN ha contattato UnitedHealthcare per un commento, che non è stato ancora rilasciato. L’ad dell’azienda vi lavorava da vent’anni, ma aveva assunto il ruolo di CEO nell’aprile di tre anni fa. In precedenza è stato a capo dei programmi governativi dell’azienda (che fa parte di UnitedHealth Group, al quinto posto nella classifica Fortune 500), tra cui Medicare e la pensione.