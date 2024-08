CALCIOMERCATO ATALANTA, SPRINT PER BELLANOVA

Il calciomercato Atalanta non smette mai di stupire. In questi giorni la session estiva dei bergamaschi si è infiammata con diverse situazioni che però non ha distratto la squadra, sconfitta giocando alla pari per un’ora contro il Real Madrid in Supercoppa Europea e vincendo l’esordio in Serie A per 4-0 contro il Lecce in trasferta.

Per quanto riguarda il mercato tiene sempre banco la questione Koopmeiners, promesso sposo alla Juventus per una cifra pari a 52 milioni più 7 di bonus, che continua a non allenarsi con la squadra, presentando alla società un certificato medico che lo esenta dal partecipare alle sedute con i nerazzurri.

Ci sono anche belle notizie come quella di Brescianini: quando il giocatore sembrava a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli, ci sono stati alcuni disguidi tra la società campana e il Frosinone, permettendo così all’Atalanta di inserirsi e beffare i partenopei. Nemmeno a dirlo, all’esordio ha già segnato due reti.

Come detto, il calciomercato Atalanta sembra avere ancora molto da dire e oggi pomeriggio è arrivata una notizia che potrebbe cambiare molte carte in tavola: secondo Fabrizio Romano, la Dea sarebbe in contatto con il Torino per Bellanova.

CALCIOMERCATO ATALANTA, I GRANATA HANNO GIÀ IL SOSTITUTO

Il calciomercato Atalanta punta forte su Bellanova. L’esterno con un passato all’Inter e al Cagliari tra le altre, è esploso definitivamente al Torino trovando la sua miglior stagione in carriera nel 2023/2024, conclusa con 1 gol e 7 assist.

Per lui si sta parlando di un possibile ritorno all’Atalanta, dato che già aveva giocato e tra l’altro debuttato nel 2019/2020. Adesso arriverebbe però naturalmente con uno status diverso e pronto a fare il titolare, giocandosi anche un posto in Nazionale.

La Dea sta facendo parecchia fatica a chiudere un esterno dopo che Pubill è sfumato alle visite mentre Wesley non è ancora stato ufficializzato. Dunque, si cerca l’accordo in Serie A per offrire a Gasperini l’esterno ideale.

Parlando di cifre, il presidente Urbano Cairo valuta il calciatore tra i 20 e 25 milioni di euro, tenendo conto anche dei rapporti positivi tra le due squadre che hanno visto Duvan Zapata, attuale capitano del Torino, fare il percorso inverso.

A proposito dei granata, il club piemontese avrebbe già chiuso l’accordo con il sostituto ovvero Marcus Pedersen. L’esterno del Feyenoord, reduce dal prestito al Sassuolo, firmerebbe solo in casa di partenza di Bellanova un triennale con opzione per un ipotetico quarto anno.