CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FATTA PER KALULU DAL MILAN: DOMANI LE VISITE MEDICHE

Si chiude una della più grandi telenovele del calciomercato Juventus che riesce finalmente a chiudere per portare a Thiago Motta un nuovo difensore. Dopo i fallimenti di Riccardo Calafiori e Jean-Clair Todibo, Cristiano Giuntoli si è fiondato su Pierre Kalulu del Milan e ha convinto il difensore francesi dopo giorni di riflessione sul possibile trasferimento. L’affare è da 3,5 milioni di euro di prestito oneroso con 14 milioni più 3 di bonus per il diritto di riscatto in favore del club bianconero.

Pierre Kalulu arriverà oggi a Torino ed è atteso domani per le visite mediche e la firma che chiuderanno la difesa juventina in vista della nuova stagione. In questa trattativa, il Milan si è tenuto una percentuale sulla rivendita del 10% che gli permetterà di guadagnare ulteriori soldi in caso di cessione futura da parte della Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NUOVA PROPOSTA ALL’ATALANTA PER KOOPMEINERS

Continua invece la trattativa con l’Atalanta per Teun Koopmeiners con l’olandese che è l’obiettivo principale del calciomercato Juventus e potrebbe trovarsi ad dover attendere ancora poco da tesserato con i bergamaschi. Infatti, la Juventus si sarebbe spinta ad offrire una cifra vicinissima ai 60 milioni richiesti dalla Dea per Koopmeiners e potrebbe chiudere già nei prossimi giorni. Secondo Il Giornale, il calciomercato Juventus è arrivato a presentare 58 milioni all’Atalanta per Koopmeiners che sta aspettando il via libera per accettare le proposta dei bianconeri ed unirsi con il gruppo di Thiago Motta. Le prossime ore potrebbero essere decisive e sbloccare un calciomercato Juventus che è stato fermo per troppo tempo e si trova ancora a dover piazzare diversi esuberi per completarsi definitivamente. Rimane da monitorare anche la situazione di Federico Chiesa che è sempre in uscita dalla Juventus e potrebbe portare circa 15 milioni in più da poter investire sul mercato.