CALCIOMERCATO INTER NEWS: SCOMMESSA BERARDI?

Il calciomercato dell’Inter prosegue la sua campagna di rafforzamento in vista della nuova stagione, con un chiaro obiettivo: migliorare il reparto offensivo. Tra i nomi più discussi negli ultimi giorni c’è quello di Domenico Berardi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Classe 1994, Berardi compirà 30 anni il prossimo 1° agosto ma non dovrebbe tornare in campo prima di settembre a causa di un infortunio al tendine d’Achille, con i suoi tempi di recupero per forza di cose da valutare.

La sua esperienza in Serie A e il suo talento indiscutibile lo rendono un’opzione di calciomercato per l’Inter interessante, ma ci sono alcune incognite riguardo il suo futuro. Da un lato, l’età di Berardi non sembra essere perfettamente in linea con i parametri economici e sportivi del fondo proprietario dell’Inter, che tende a preferire investimenti su giovani promesse. Inoltre, nel modulo 3-5-2 di Inzaghi, Berardi dovrebbe adattarsi a un ruolo più vicino alla punta. Dall’altro lato, l’affare potrebbe essere gestibile dal punto di vista economico attraverso un prestito con diritto di riscatto, con l’Inter che si farebbe carico del solo ingaggio.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CARBONI-MARSIGLIA AI DETTAGLI

Sul fronte del mercato in uscita Inter e Marsiglia stanno per concludere l’accordo per Valentin Carboni. È importante premettere che la dirigenza nerazzurra ha una valutazione chiara del giocatore, fissata a 40 milioni di euro, e un progetto altrettanto trasparente per il talento argentino. Proprietà, dirigenza e staff tecnico riconoscono il valore di Carboni, non solo come talento puro ma anche come potenziale fonte di entrate significative per il club.

Il Marsiglia sta negoziando con l’Inter un prestito oneroso, con un costo previsto di circa 4-5 milioni di euro, e un diritto di riscatto fissato a 35-36 milioni più bonus, come riportato da Fabrizio Romano. Questo permetterebbe all’Inter di cedere temporaneamente il calciatore, offrendogli l’opportunità di giocare con continuità in una squadra di livello superiore rispetto al Monza della passata stagione. Tuttavia, Marotta e Ausilio vogliono evitare di perdere definitivamente Carboni qualora dovesse esplodere in Ligue 1. Per questo motivo, la dirigenza interista inserirà un’opzione per il controriscatto, stimata tra i 40 e i 45 milioni di euro.