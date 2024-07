CALCIOMERCATO INTER, INZAGHI SCEGLIE RODRIGUEZ

Il calciomercato Inter procede in base alle indicazioni di Simone Inzaghi. Dopo il rinnovo che blinda e aumenta di pari passo le responsabilità del tecnico nerazzurro, la società si affida sempre di più all’ex tecnico della Lazio.

Inzaghi non è stato il solo contratto rinnovato dato che anche elementi fondamentali della rosa come Barella e Lautaro Martinez hanno prolungato il proprio contratto. Seppur senza firme e adeguamenti, anche Calhanoglu ha respinto le avance estere (Bayern Monaco su tutte) pur di restare.

È un gruppo affiatato quello nerazzurro, anche se qualche innesto potrebbe rendere ancora più felice Inzaghi. Il preferito della difesa per il tecnico è Ricardo Rodriguez: lo svizzero, rimasto svincolato dopo l’esperienza importante al Torino, rappresenterebbe un innesto di qualità ed esperienza nel ruolo di braccetto.

A dire il vero, il nome piace anche alla società di Oaktree. Sebbene la carta d’identità non sia più giovanissima (32 anni ad agosto), l’impatto veramente basso a bilancio rispetto a quanto può dare in campo è sicuramente un compromesso che stuzzica.

CALCIOMERCATO INTER, CORREA AI SALUTI

Il calciomercato Inter è però alle prese anche con la difficoltà nel cedere i propri esuberi, in particolar modo in attacco. Arnautovic, anche se qualche apprezzamento è avviato, è per ora destinato a rimanere a Milano nonostante non faccia più parte dei progetti nerazzurri.

Stessa cosa per Correa, dove addirittura si sta valutando una clamorosa ipotesi di rescissione. Secondo Calciomercato.com, l’Inter sarebbe disposta a versare 3 milioni nelle tasse dell’argentino pur di liberarlo subito del contratto