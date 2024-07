CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Gudmundsson se parte Arnautovic, tutto fatto per Alex Perez (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, REBUS DELLE PUNTE

Il calciomercato dell’Inter non ha ancora messo nel cassetto il sogno Gudmundsson, che Simone Inzaghi tiene ancora in grande considerazione, con il tecnico nerazzurro che ha sempre espresso la sua predilezione per l’islandese del Genoa. In casa Inter rimane aperta la questione legata a Marko Arnautovic, con l’attaccante austriaco ha deluso le aspettative e già nella scorsa stagione Simone Inzaghi avrebbe voluto aggiungere una punta al reparto offensivo. Con la partenza di Arnautovic, l’assalto a Gudmundsson si trasformerebbe da desiderio a certezza per il tecnico nerazzurro.

Gudmundsson rimane uno dei calciatori preferiti dell’Inter in questo calciomercato, nonostante debba affrontare un appello per un’accusa di molestie sessuali da cui è stato assolto in primo grado. Questa operazione di calciomercato comporta un rischio che l’Inter deve considerare attentamente. C’è poi la questione economica con il Genoa: i rossoblù valutano Gudmundsson 30 milioni di euro, cifra che l’Inter non ha attualmente a disposizione. La cessione di Carboni potrebbe aiutare, ma il ricavato non andrebbe interamente al Genoa. L’Inter vorrebbe proporre un prestito oneroso con riscatto, e potrebbe trovare disponibilità dai liguri.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ALEX PEREZ È A MILANO

Intanto il calciomercato dell’Inter può far registrare ancora un acquisto, l’avventura italiana di Alex Perez sta infatti per iniziare. Il difensore è arrivato a Milano, all’aeroporto di Linate, e domani mattina seguirà il consueto iter delle visite mediche, suddivise tra la clinica Humanitas di Rozzano e l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni per l’idoneità sportiva. Se tutto andrà come previsto, firmerà il contratto che lo legherà all’Inter. Perez è stato acquistato dal Real Betis con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro.

Simone Inzaghi avrà l’opportunità di valutarlo durante il lavoro quotidiano ad Appiano Gentile, dopodiché si deciderà se destinarlo alla prima squadra o alla Primavera. Perez, nato a Madrid nel 2006 da genitori mozambicani, si è formato nel settore giovanile del Rayo Vallecano. Nel 2022 è passato al Real Betis, dove si è aggregato all’Under 19 e, talvolta, alla prima squadra durante i ritiri estivi. Un grave infortunio e altri problemi fisici ne hanno rallentato l’inserimento in contesti più competitivi, ma ora che è completamente ristabilito è considerato un prospetto molto promettente, tanto da essere stato paragonato in Spagna a Gerard Piqué.











