Arriva la tanto attesa svolta nel calciomercato Juventus con Teun Koopmeiners che sembra essere più vicino che mai dopo mesi di corteggiamento. Thiago Motta sta per avere il suo nuovo trequartista e andrà a trovare il miglior centrocampista dello scorso campionato in grado di portare ulteriore qualità alla fase offensiva dei bianconeri. Le frizioni tra l’Atalanta e Koopmeiners sono emerse attraverso le parole di Gian Piero Gasperini che ha sottolineato il fatto che la società bergamasca si senta tradita dal comportamento dell’olandese e non lo farà più scendere in campo finché non si risolverà questa spinosa situazione.

A monte della discussione tra l’Atalanta e Koopmeiners c’è la Juventus che ha in pugno il calciatore dopo aver trovato l’accordo in una situazione nella quale Gasperini e Percassi pensavano di poter contare sul calciatore anche per la Supercoppa Europea da giocare contro il Real Madrid tra meno una settimana.

In questa situazione conflittuale tra Koopmeiners e l’Atalanta è il calciomercato Juventus a dover fare il passo decisivo per chiudere la trattativa e assicurarsi le prestazioni del centrocampista olandese. I bianconeri avevano offerto circa 45 milioni di euro trovando il rifiuto della società bergamasca che era ferma sulla richiesta di 60 milioni che, al momento, è impensabile possa diventare realtà. L’uscita di Gasperini non fa che complicare la posizione dell’Atalanta che potrebbe non avere la forza di rimanere sui 60 milioni e decidere di accettare una cifra inferiore che possa concludere la trattativa nel minor tempo possibile.

Tutto si deciderà nelle prossime ore con Cristiano Giuntoli che rimane vigile sulla situazione e si prepara a presentare la proposta definitiva in grado di accontentare l’Atalanta e consegnare a Thiago Motta il suo nuovo trequartista.