CALCIOMERCATO JUVENTUS, SI AVVICINA TODIBO

Il calciomercato Juventus continua a lavorare per portare Todibo alla corte di Thiago Motta. Il difensore del Nizza ha palesato alla società la sua volontà di vestire la casacca bianconera e ora si aspetta che il suo attuale club faccia qualche passo avanti per la trattativa.

Secondo Tuttosport, c’è stata un’apertura molto importante parte del Nizza, già coinvolto nell’affare Khephren Thuram per quanto riguarda il mercato bianconero. Stando a quanto riportato dal quotidiano torinese, i rossoneri avrebbero acconsentito alla partenza del giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Evitare di dover spendere già durante questa sessione la cifra intera per l’acquisto definitivo del francese è manna dal cielo per la Juventus, pronto ad accogliere il difensore. L’affondo definitivo potrebbe arrivare già questa settimana.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, IDEA YILMAZ

Il calciomercato Juventus in difesa non è solo Todibo. Un altro nome caldo per il reparto arretrato è quello di Berkay Yilmaz, classe 2005 del Friburgo. Il turco è un terzino sinistro che sta facendo benissimo agli Europei Under 19, torneo dove l’Italia si è qualificata già alle semifinali.

Tornando al giocatore, non sarà facile strapparlo al club tedesco che sarebbe disposto ad una proposta veramente importante per convincerlo a restare. Secondo Fabrizio Romano, la Juve resta eccome alla finestra.

Chi invece è destinato a lasciare Torino è Rugani. Il difensore era stato accostato al Bologna in prestito, formula che non aggrada i bianconeri, ma secondo La Stampa i rossoblu sarebbe disposti a cambiare modalità di acquisto.

Infatti le strade tra le due parti sembrano avvicinarsi dopo che il Bologna avrebbe palesato l’interesse di acquistare il giocatore a titolo definitivo con 3/4 milioni richiesti dalla Juventus che non sembrano un problema dopo le cessioni di Zirkzee e quella imminente di Calafiori.

Più difficile la cessione di Szczesny dato che dopo il no all’Al Nassr, sarebbe arrivato anche quello all’Al Ittihad che avrebbe dunque ripiegato su Ederson del Manchester City (affare in salita). Bisognerà capire invece per quanto riguarda Huijsen e De Sciglio quale sia la soluzione migliore.

Se per il laterale italiano le offerte mancano, anche se qualche interessamento potrebbe arrivare, per Huijsen le voci continuano a susseguirsi in particolar modo per l’estero. Wolfsburg, Bournemouth, Stoccarda sono solo alcune delle società interessate all’ex Roma

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SITUAZIONE KOOPMEINERS

Il calciomercato Juventus è sempre vigile sulla situazione Koopmeiners. Se Todibo è il piano A per la difesa, l’olandese è l’assoluta priorità in generale. Il giocatore dell’Atalanta rappresenta alla perfezione ciò che manca a centrocampo secondo Giuntoli dopo i colpi Douglas Luiz e Thuram.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, non ci sono grandi aggiornamenti: Koop vuole la Juve, la Juve vuole Koop ma l’Atalanta fa muro. O meglio, sottolinea la richiesta di 70 milioni di euro.

Come arrivare a quella cifra? In primis la cessione di Soulé, dove c’è solo da capire dove andrà, mentre più complicato l’enigma Chiesa. L’esterno campione d’Europa con l’Italia è sospeso tra la volontà della Roma (ammesso sia ancora interessata) e la sua voglia di Premier League, anche se dal campionato inglese di offerte non se ne vedono ancora.