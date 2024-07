Calciomercato Juventus News/ Offerta in vista per Koopmeiners. Soulé e Chiesa via per Sancho (12 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, PER KOOPMEINERS SERVONO LE CESSIONI

Il calciomercato Juventus ha un nome su tutti: Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta sarebbe la chiusura perfetta del tris di acquisti targati Giuntoli per quanto riguarda la zona nevralgica del campo dopo Douglas Luiz e Khepren Thuram, ma l’Atalanta non fa sconti e chiede 70 milioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Koopmeiners, si fa sul serio. El Shaarawy alternativa ideale (12 luglio 2024)

Dato che ogni contropartita non sembra soddisfare la Dea (forse solo Huijsen), i bianconeri dovranno cedere prima di dare l’assalto all’olandese, sogno di mercato di Giuntoli e dei tifosi bianconeri. I due principali indiziati a lasciare Torino sono Federico Chiesa e Matias Soulé, reduce dal prestito al Frosinone.

Chiesa alla Roma, c'è l'accordo: alla Juventus 30mln/ Ma dalle società arrivano strane voci: cosa c'è di vero

Per l’italiano c’era la Roma molto interessata, ma il giocatore non ricambiava le attenzioni e dunque i giallorossi hanno deciso di alzare bandiera bianca. Nuovi sviluppi arriveranno se una squadra di Premier League, vero obiettivo del giocatore, palesasse interesse. Situazione che è successa con Soulé: il Leicester è pronto ad arrivare fino a 30 milioni per l’argentino.

Se dovessero partire entrambi arriverebbe senza troppi problemi Koopmeiners, ma al tempo stesso servirebbero esterni capaci di rinforzare il reparto offensivo bianconero. Ecco che dunque l’idea Jadon Sancho del Manchester United potrebbe concretizzarsi, anche per via del grande interesse del calciatore nei confronti della Juventus.

Calciomercato Juventus News/ Cancelo può tornare in bianconero, Leicester su Soulé (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, MOURINHO BLOCCA KADIOGLU

Tra gli obiettivi del calciomercato Juventus c’è anche l’esterno del Fenerbahce Ferdi Kadioglu, tra i protagonisti della Turchia ad Euro 2024. Vincenzo Montella, CT della Nazionale turca, si è espresso così riguardo il calciatore: “È un giocatore straordinario: in questa stagione ha disputato 60 partite di altissimo livello. La Juventus lo vuole? Farebbe comodo a qualsiasi grande club”.

D’altro canto José Mourinho, suo nuovo tecnico, ha chiuso ogni possibilità di cessione per Kadioglu. Il lusitano considera il laterale turco fondamentale e dunque incedibile per il progetto tecnico. Dunque ad oggi non ci sono possibilità che vada via, ma se l’offerta dovesse alzarsi potrebbero cambiare idea.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, TRA ADZIC E CANCELO: IL PUNTO

Le altre trattative del calciomercato Juventus vedono due acquisti. Uno è già definitivo e ufficializzato vale a dire Vasilije Adzic, classe 2006 del Montenegro. Il ragazzo prodigio, stando a quanto si legge nel comunicato sul sito ufficiale, giocherà sia con la Next Gen che con la Prima Squadra di Thiago Motta.

Joao Cancelo, laterale portoghese del Manchester City reduce da un prestito senza riscatto di Barcellona. L’esterno lusitano tornerebbe alla Juventus, ma solamente in prestito. I Citizens invece preferirebbe una cessione a titolo definitivo ad una cifra superiore ai 20 milioni. Più difficile l’arrivo di, laterale portoghese del Manchester City reduce da un prestito senza riscatto di Barcellona. L’esterno lusitano tornerebbe alla Juventus, ma solamente in. I Citizens invece preferirebbe unaad una cifra superiore ai 20 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA