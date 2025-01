Calciomercato Napoli News: idea Ardian Ismajli per completare il reparto difensivo

Il calciomercato Napoli continua a rimbalzare da un obiettivo di mercato all’altro e mentre continua la ricerca di un esterno che possa sostituire Kvaratskhelia, la dirigenza partenopea si muove per consegnare ad Antonio Conte un difensore da aggiungere immediatamente alla rosa, per dare alternative valida a Buongiorno e Rrahmani e per sostituire il partente Rafa Marin. Visto che i principali obiettivi, Danilo e Renato Veiga, sono sfumati e che Pietro Comuzzo potrebbe arrivare ma solo nella sessione estiva di mercato, il Napoli si è messo sulle tracce di un calciatore che ha dimostrato la sua affidabilità in questa prima metà di campionato.

Il difensore che potrebbe essere regalato ad Antonio Conte è Ardian Ismajli, ventottenne albanese di proprietà dell’Empoli di cui è anche il vice-capitano e con cui ha disputato 21 partite tutte giocate ottimamente, la squadra toscana non vorrebbe cedere il suo pilastro difensivo e Ismajli non sembra intenzionato ad andare via ma la chiamata di un allenatore come Conte potrebbe convincere il difensore a spingere per la cessione. Nel caso l’Empoli chiederebbe solo la cessione a titolo definitivo per una cifra intorno agli 8 milioni, stessa cifra e formula richiesta alla Lazio.

Calciomercato Napoli News: prime offerte per Karim Adeyemi e Dan Ndoye

Mentre la trattativa per Alejandro Garnacho, primo obiettivo del calciomercato Napoli, sembra essere in stallo, Giovanni Manna ha avviato i contatti con il Borussia Dortmund per Karim Adeyemi, in uscita dai gialloneri già questa estate, e per cui la trattativa sembra essere più semplice. Conte ha già contattato il ragazzo e parlato con lui per convincerlo di sposare il progetto Napoli e nel frattempo gli azzurri hanno ufficialmente mandato la prima offerta intorno ai 50 milioni, più alta rispetto ai 42 offerti al Manchester United per Garnacho, ma che dovrebbero essere già sufficienti per acquistare l’esterno tedesco.

Oltre ad Adeyemi ad accendere il calciomercato Napoli c’è anche un altro obiettivo per le fasce, infatti il Bologna ha aperto alla cessione già in questa sessione invernale, di Dan Ndoye, l’esterno svizzero potrebbe anche arrivare in aggiunta al tedesco per dimostrare a Conte e ai tifosi di voler lottare per lo scudetto fino in fondo, in questo o nel prossimo anno. Lo svizzero andrebbe ad occupare la fascia destra essendo un sostituto o un’alternativa a Politano e avrebbe compiti più difensivi potendo così liberare Adeyemi e David Neres sulla fascia sinistra.